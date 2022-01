Medellín redobla esfuerzos: tiene doble compromiso deportivo

Con los ánimos renovados tras el triunfo sobre Deportes Tolima en el Atanasio, Deportivo Independiente Medellín trabaja fuerte para buscar otros tres puntos en su visita a Tunja, el próximo jueves 27 de enero contra Patriotas, por la segunda fecha en la Liga I-2022. Además, el equipo rojo de Antioquia enfrentará en juego amistoso a Alianza Lima, el próximo miércoles 26 de enero en la denominada ‘Noche Blanquiazul’ donde el equipo ‘íntimo’ presenta su plantel.

En cuanto a las novedades del poderoso, este martes entrenaron en la cancha de la Fuerza Aérea en el Municipio de Rionegro, oriente antioqueño. Los ocho casos positivos por covid 19; Germán Gutiérrez, Juan Guillermo Arboleda, Edwar López, David Loaiza, Stiven Rodríguez, Éver Valencia, Miguel Monsalve y Yesid Díaz, terminaron su aislamiento y se reintegraron al grupo.



Por su parte, Andrés Ricaurte sigue en estudios médicos, todavía no hay un diagnóstico oficial de su lesión, pero lo más probable es que el volante no pueda estar en territorio boyacense, debido a esa fuerte contractura en el bíceps de su pierna izquierda.



En cuanto a la nómina que Medellín concentró para el viaje a Perú, el equipo es en su totalidad de la categoría sub 20. Son 20 jugadores que viajaran a suelo limeño. Juan Diego Ospina quien ya ha estado en el plantel profesional, es uno de los nombres más llamativos en la lista. Además, Alejandro Maya y Carlos García, son los jugadores que repiten en la convocatoria, con respecto al partido amistoso en New Jersey, Estados Unidos contra América de Cali en agosto de 2021. El cuerpo técnico viajero lo encabeza Wilmar Valencia como director técnico, Sebastián Rendón como asistente técnico, Edwin Meneses como preparador físico, el médico Sergio Cardona, el kinesiólogo Juan Fernando Metrio y el utilero Carlos Arango, completan la delegación.



[🔴🔵✈] Estos son los jugadores que viajarán a Perú para el encuentro ante Alianza Lima en la #NocheBlanquiAzul este miércoles, 26 de enero. El evento se llevará a cabo a partir de las 5:00 p.m. hora Colombiana 🇨🇴 y el partido se disputará a las 7:00 p.m. #VamosPoderoso pic.twitter.com/0e4TWsg76S — DIM (@DIM_Oficial) January 25, 2022

El partido contra Alianza Lima, será este miércoles a las 7 de la noche hora peruana (misma hora de Colombia). Desde las 5 de la tarde comenzará el evento que será transmitido para el exterior por GolTV.



El plantel profesional tendrá su última práctica este miércoles 26 en horas de la mañana, en la tarde se estarían desplazando vía aérea y con conexión en Bogotá para llegar a la capital boyacense, donde este jueves disputarán el partido desde las 6:05 de la tarde.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8