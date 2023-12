Empiezan las ausencias para el 2024: primera baja para el Medellín

Comenzaron los estragos después del inaudito subcampeonato del Deportivo Independiente Medellín de la Liga BetPlay 2023-II, luego de haber perdido la gran oportunidad de coronarse campeón ante su gente frente al Junior de Barranquilla.

Ante esta situación, ya varios jugadores están en la carpeta de salida para el siguiente año. Sin embargo, uno del plantel actual ya confirmó su salida del equipo ‘poderoso’.

Ante los rumores de la salida de Joaquín Varela, el jugador que confirmó su desvinculación del equipo antioqueño fue el volante ofensivo, Andrés Ricaurte, quien en su cuenta de Instagram anunció que no seguirá más en el Medellín, y que posiblemente continuará su carrera futbolística en el fútbol de Ecuador.

“Quiero agradecerle a la vida y al Medellín por permitirme ser parte de esta gran institución. El final ha sido todo lo contrario a lo soñado pero me quedo con el proceso de estos casi 5 años en el club en donde no me cabe la menor duda de que hice todo para ser mejor cada día. Gracias a todos los que estuvieron a mi lado todo este tiempo: Familia, jugadores, staff, cuerpo técnico y administrativos. Me voy con la frente en alto, reconociendo los errores cometidos pero también con tranquilidad de haber intentado todo para ayudar al equipo a ser mejor. Fueron 198 partidos, 48 asistencias y 15 goles; me llevo todos los recuerdos en el alma y con el deseo que más que temprano que tarde el club vuelva a levantar el título que tanto hemos soñado y por el que tanto hemos trabajado”, dijo Andrés Ricaurte en su publicación de Instagram.

En un post publicado en su cuenta de Instagram @anrive10 anunció su salida del @DIM_Oficial al parecer su nuevo destino sería Emelec de Ecuador. pic.twitter.com/3s8oyOVgNx — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱 (@juanchoserrano_) December 16, 2023

Así mismo, el jugador estuvo por 5 años con el ‘poderoso’ y estuvo presente en 198 partidos, en los que marcó y asistió en 15 y 48 asistencias respectivamente.