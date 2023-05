¿Ya le tienen reemplazo David González? Rumores con exDT de Nacional

Independiente Medellín encajó dos derrotas en Liga Betplay I-2023, resultados que lo dejaron por fuera de los ocho y pusieron en riesgo su clasificación a Cuadrangulares Semifinales. Primero, cayó en el clásico paisa, y luego, perdió ante el ya eliminado Deportivo Pereira.



Al equipo que hasta este lunes dirigió David González, le restan tres finales para clasificarse. La primera será este jueves, en fecha pendiente, ante Once Caldas, luego contra Pasto y Unión Magdalena. Tendrán la posibilidad de hacer 9 puntos para llegar a 31.

Si bien, Independiente Medellín tiene grandes opciones de meterse entre los ocho, su posición en la tabla tiene muy molesta a la afición, que no perdió oportunidad para pedir la salida de González. En la tarde-noche de este lunes se confirmó la salida del entrenador. La directiva llegó a un arreglo y sorprendió con la decisión. El profe no va más.



El club antioqueño informó que ha "llegado a un acuerdo con el profesor David González para finalizar su contrato y el de su cuerpo técnico". David González se marchó dejando el equipo en la casilla 11 con 22 puntos, a dos del Junior que es octavo.



Entre los rumores que surgieron en las últimas horas hubo uno que llamó la atención. Aún sin conocerse de la salida de González se habló del posible interés por el técnico Alejandro Restrepo, actual entrenador del Deportivo Pereira, de pasado en Atlético Nacional. Mencionaron que a los directivos les gusta ese nombre y apostarían por su proyecto.



Desde Radio Múnera, en Medellín, el periodista Juan Pablo Rúa desmintió que exista un acercamiento entre DIM y el técnico Restrepo. "Medellín no tiene diálogos con Alejandro Restrepo, eso es falso. Un técnico que está activo en Pereira", dijo previo al anuncio del club en el que se confirmó la salida de González.



Sin embargo, el comunicador agregó que David González todavía tenía opciones de clasificar y que "a la interna del Medellín no les gusta que den noticias que son falsas y generan mal ambiente en el equipo". Entonces, con este panorama, ¿Lo de Restrepo es humo o una posibilidad real?