‘Queremos que el hincha se sienta identificado con este grupo’: Méndez

Deportivo Independiente Medellín renovó extranjeros en su plantilla con la llegada del argentino Luciano Pons y el uruguayo Óscar Javier Méndez, el poderoso quiere ser protagonista en la Liga y la Copa Suramericana. Sobre Méndez, el ‘oriental’ quiere ganarse a la afición con buen fútbol y ayudar al grupo para ser campeones tras seis años.

“Estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como este, quería entrenar lo más pronto posible, ojalá podamos conseguir todos los objetivos con Medellín. Conocía del equipo, ha competido en torneos internacionales, en Uruguay es conocido y cuando recibí la llamada del entrenador (Julio Comesaña) me alegré mucho, quería arreglar lo antes posible para llegar y por suerte de cumplió”, señaló Méndez.



En cuanto a lo que opina del entrenador y su función en cancha, Javier expresó que “cuando tuve a Julio (Comesaña) de entrenador en Racing (de Montevideo) jugué como volante. En el último equipo que estuve (Danubio) a raíz de la lesión de un compañero, jugué como zaguero y me fue muy bien. Es una posición que no me desagradó, hice los últimos 10 partidos del campeonato desde esa posición y ahora el cuerpo técnico es el que definirá donde puedo rendir mejor, estoy para sumar desde el lugar que me toque”.



Volviendo al tema de ciudad y cómo se ha sentido a lo largo de esta semana, Méndez indicó que “he jugado con colombianos y ellos me hablaron muy bien de esta ciudad y este equipo, ni bien llegué acá me trataron muy bien. Me queda rendir al máximo y entregar todo de mí”.



Finalmente, prometió a los hinchas dar su mejor rendimiento y que ese estilo de juego que intentarán plasmar, sirva para que se identifiquen los fanáticos rojos. “Ojalá se nos den los objetivos, queremos que el hincha se sienta identificado con este grupo y que podamos tener al equipo lo más alto posible. Esperamos festejar a fin de torneo, todos juntos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8