Monsalve metió presión al DIM: 'tenemos obligación de ser finalistas'

Deportivo Independiente Medellín sigue trabajando fuerte, de cara al encuentro del próximo martes, contra Águilas Doradas, por la cuarta fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. Miguel Monsalve buscará aportar su talento al equipo en esta recta final del campeonato, sabe que es difícil el escenario de no depender solo de los resultados propios, pero es optimista para lograr la clasificación a la final.

“El enfoque de nosotros ha sido el mismo, a pesar de la derrota que tuvimos, no descartamos tener la posibilidad de clasificar a la final, es nuestro objetivo que nos trazamos desde que comenzamos el torneo. Fue una derrota dolorosa, un partido que era decisivo. Pero ahora nos queda hacer una tarea más grande, ganar los tres partidos que nos quedan y esperar que se nos den otros resultados, el grupo tiene la fe, las ganas para revertir esta situación y debemos trabajar para lograrlo”, indicó.



En cuanto a lo que dejó el encuentro anterior, Miguel contó que “el grupo está igual, la derrota fue dolorosa en un partido muy cerrado, creo que fue un gol de otro partido, pero hay que seguir con la misma idea, la misma mentalidad. Tenemos una nueva oportunidad este martes, debemos proponer más, tener otra actitud porque la idea la hemos venido mostrando mucho más clara, es un reto que debemos afrontar como grupo para sacar la jerarquía y ganar ese partido”.



Sobre el rival, el atacante precisó que “Águilas tiene mérito, han realizado un gran torneo, estar entre los dos primeros del campeonato no es nada fácil. Llevan un proceso con más tiempo y tienen una idea más afianzada, el partido que tuvimos en la fase todos contra todos, teníamos menos trabajo y por eso nos costó mucho. Pero a partir de eso, crecimos como grupo, le dimos un nuevo rumbo al equipo, en este segundo partido fue más cerrado, ambos equipos con buenas características y el partido se definió por una jugada aparte. Hay que estar más concentrados porque en cualquier detalle, se nos va el resultado”.



Además, “estamos contentos de contar nuevamente con Luciano (Pons), ha dado una mano muy grande al equipo, se complementa muy bien con Diber (Cambindo), cada jugador que retorne es importante para el aporte del grupo. En un partido como estos, hay que estar muy claros con nuestra idea de juego, mostrar un buen juego, no traicionar la idea. Estar por encima de lo que proponga Águilas, tenemos la obligación de ser finalistas, somos locales, hicimos un gran campeonato, hay que sacar la jerarquía y sacar esos puntos”.



En lo personal, Miguel dijo que “me ha costado volver de una lesión, tuve un mes y medio sin jugar, contando la lesión de hombro, no he tenido la continuidad que hubiese querido. Ahora quiero aportar mucho, jugar las finales, pero debo llevar las cosas con calma y eso me mostró en el partido anterior. Si tengo la oportunidad de jugar el martes, espero hacer las cosas muy bien y poder aportarle al equipo”.



Sobre el remate del cuadrangular, el canterano poderoso explicó que “en tres fechas pueden pasar muchas cosas, uno no sabe la presión que Águilas pueda sentir siendo primeros. Nosotros debemos ganar, meterles presión y que los hinchas vayan y nos acompañen, que tengan esa convicción que vamos a estar en la final. Siempre nos han apoyado y nos toca hacer la tarea”.



Finalmente, Monsalve está motivado para encarar de la mejor manera este encuentro. “Es bueno tener los dos partidos seguidos contra ellos, contamos con una semana larga de trabajo, ellos les puede costar por no tener ritmo. Seguramente será un partido diferente, nosotros saldremos a



buscar los puntos, será un juego más directo, debemos reforzar las falencias que hemos tenido de local en los últimos partidos y podamos tener el resultado victorioso”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8