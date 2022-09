Medellín tendrá dura baja para el clásico contra Nacional

Malas noticias para el Deportivo Independiente Medellín de cara al clásico antioqueño del próximo domingo contra Atlético Nacional, por la décima fecha en la Liga BetPlay II-2022. Varios jugadores del poderoso están en duda para este encuentro, entre ellos Miguel Monsalve, quien sufrió una lesión en su hombro derecho en el partido contra Millonarios, por la ida de la semifinal en la Copa BetPlay 2022.



Luego que el médico Edgar Méndez diera el diagnóstico médico del jugador, este jueves confirmó que será baja por las próximas cuatro semanas, mientras tanto estará sometido a fisioterapia y si vuelve a luxarse el hombro, será operado.

“Miguel Monsalve tiene una subluxación de hombro, en la parte clínica no presenta una gran inestabilidad, pero la resonancia nos mostró que hay daño en dos estructuras, una en el fibrocartílago, que es el que recubre el hombro para evitar que la cabeza del humero se salga de su articulación, siendo una sensación muy molesta. Y una lesión en cartílago de la cavidad glenoidea, que es la cavidad donde se articula la cabeza del humero”, explicó el galeno.



Además, “luego de una reunión con el staff médico de la institución y con los de la ARL, encontramos en el TAC que le realizamos, que el jugador no tiene compromiso de la cavidad glenoidea, que es la parte ósea de la articulación del hombro. Con lo cual decidimos no hacer una cirugía inmediata y tomamos la decisión de hacer rehabilitación del hombro de tres a cuatro semanas, en donde estará haciendo fisioterapia, trabajo físico para que no pierda su condición y pueda reaparecer en la competencia. En caso de presentar una luxación o subluxación, inmediatamente será llevado a la cirugía. La idea es operarlo tan pronto termine el campeonato este semestre”.



De esta manera, el rojo no podrá contar para enfrentar a Nacional con Miguel Monsalve, Jean Pineda y David Loaiza. Estaría en duda todavía la presencia de Felipe Pardo, quien sufrió una lesión muscular hace un par de semanas.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8