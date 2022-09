Nacional se pone al día en Liga y busca ser escolta: recibe a Envigado

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 7:30 de la noche a Envigado Fútbol Club, por la séptima fecha en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas necesitan un triunfo para meterse entre los ocho y de paso, ubicarse en el segundo lugar de la tabla. Al frente está el equipo naranja, que navega en la parte media de la tabla y quiere dar la sorpresa.

Nacional a mantener la senda ganadora en el Atanasio contra Envigado



El máximo escenario de los antioqueños ha sido un reducto muy fuerte para Nacional. A pesar de no ser uno de los mejores locales, en los últimos tres partidos jugando en el Atanasio, ganó dos partidos. Lo que muestra una eficiencia jugando en el Atanasio. En cuanto a las ausencias, Cristian Castro Devenish y Jhon Duque permanecen en el departamento médico. Mientras que Yerson Candelo lleva un par de semanas trabajando con el equipo y fue convocado para este encuentro.



El técnico Hernán Darío Herrera valoró a Envigado y confía en un triunfo de su equipo para estar mejor posicionados en la tabla. “Envigado es un gran rival, un equipo que siempre nos ha complicado. Juegan bien y nosotros debemos buscar una victoria que nos permita el segundo lugar. Nosotros nos hemos preparado bien, tenemos la estrategia para enfrentarlos y confiamos en lograr un buen resultado”.

Además, “tenemos alternativas para la defensa. Envigado es un equipo con 4-4-2, tienen otras estructuras y nosotros debemos mirar si ponemos un solo volante de marca o con otra estructura. Kevin Mier tapará contra Envigado, vuelve el miércoles de Bogotá. Yerson Candelo ya está disponible para la nómina, esperemos que puede pasar si lo convocamos o no”.



Por su parte, Alexander Mejía comentó que “primero enfrentaremos a Envigado, son jóvenes con experiencia, son atrevidos, proponen, tienen una idea clara de juego. Nosotros debemos contrarrestar esas virtudes, recorrer los espacios y aprovechar ese ímpetu de la juventud que tienen. Hay que sostener la pelota, incomodarlo y tener cuidado a las transiciones de defensa a ataque”.



El barranquillero resaltó que “es una semana de dos juegos, que esperamos que sea positiva. Vamos evolucionando y en cada partido queremos mostrar un mejor rendimiento. Todos queremos jugar, disfruto el día a día, al máximo. Controlo mi mal genio y saber llevar el no actuar seguido, no hay que ser egoísta. Envigado es un equipo muy interesante, con jugadores como Rojas, Zapata, Moreno. Juegan bien y tienen un buen presente y un extraordinario futuro”.



Envigado recuperó a su líder Francisco Báez para este encuentro clave



El paraguayo superó sus molestias musculares que lo habían alejado durante dos semanas de la competencia. “Fue difícil no estar en estos partidos, pero estoy fuerte, motivado para volver a jugar y aportarle al equipo. Necesitamos ganar y confiamos en que podemos sacar un buen resultado. Nacional tiene una hinchada muy brava, los respeto mucho, hay que trabajar muy fuerte para contrarrestar sus virtudes”, precisó Francisco Báez.



El estratega Alberto Suárez señaló que “jugar en Montería fue complicado, por el clima y demás, sumamos un punto, tenemos todo el plantel a disposición y afrontar un partido muy complejo, con mucho esfuerzo físico. Santiago Jiménez sufrió un calambre, pero ya está bien”.



Sobre el encuentro, el técnico vallecaucano comentó que “Enfrentar a Nacional es una sensación positiva y motivacional, es un partido de obligaciones para ambos equipos, queremos estar más arriba en la tabla, vamos con toda la responsabilidad para enfrentar al rival más grande que hay en Colombia y esperamos conseguir un gran resultado. Jugar con gente es muy rico contra un gran rival, la gente va a disfrutar muchísimo”.



Datos entre Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club



Por Liga colombiana, Atlético Nacional y Envigado Fútbol Club se enfrentaron en 80 oportunidades, con 40 triunfos verdolagas, 22 empates y 18 victorias para los naranjas. 83 goles a favor y 121 en contra.



Atlético Nacional acumula siete encuentros sin perder en casa ante Envigado en Primera División (5 victorias, 1 empate), marcando gol en cada uno de ellos (2,2 por partido), desde una derrota por 0-1 en agosto de 2014.



Atlético Nacional ganó tres de sus últimos cuatro partidos en la Liga BetPlay II-2022 (1 empate), sumando solo una victoria menos que en sus 17 encuentros anteriores de la máxima categoría (4 victorias, 8 empates, 5 derrotas).



Envigado marcó gol en solo tres de sus últimos 10 partidos como visitante en Primera División (1 victoria, 3 empates, 6 derrotas), después de no haber anotado en solo una de sus 10 visitas anteriores en la categoría (2 victorias, 4 empates, 4 derrotas).



Emanuel Olivera es el único futbolista de Atlético Nacional que ha disputado todos los minutos posibles en la Liga II-2022 (630), siendo el segundo jugador verdolaga con más intervenciones (365 toques) y pases intentados (289) en el torneo.



Envigado tuvo, en su más reciente partido ante Jaguares de Córdoba, su promedio de posesión más bajo en la Liga BetPlay II-2022 (46,1%).



El máximo goleador del duelo entre Nacional y Envigado es Néider Morantes con 8 goles, todos con el naranja. Le sigue Víctor Hugo Aristizábal con 6, Juan Pablo Ángel con 5, al igual que Alex Comas.



Envigado Fútbol Club no le gana a Nacional, desde la fecha 19 de la Liga I-2019. Cuando los naranjas se impusieron por 4-0, con goles de Neyder Moreno, Alexis Zapata, Michael Nike Gómez y Cristian Arrieta. Nacional acumula cinco partidos sin perder contra Envigado, sumando tres victorias y dos empates.



El último triunfo de Envigado FC en el Atanasio sobre Nacional, fue por la primera fecha en la Liga I-2011. Los naranjas se impusieron 2-3, con goles de Jonny Mosquera y un doblete de Néider Morantes, en Nacional anotaron Carlos Rentería y Dorlan Pabón.



Alineaciones probables



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Álvaro Angulo, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Jarlan Barrera, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Envigado FC: Felipe Parra; Daniel Londoño, Francisco Báez, Santiago Jiménez, Carlos Ordoñez; Iván Rojas, Juan Manuel Zapata, Diego Moreno; Ever Valencia, Henry Mosquera, José Hernández.

D.T.: Alberto Suárez.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8