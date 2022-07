David González: ‘con todo y las dificultades, el equipo intentó’

Deportivo Independiente Medellín sufrió su primera derrota en la Liga II-2022, tras caer 1-0 contra Cortuluá en el estadio Doce de Octubre. Al final del partido, por la quinta fecha del campeonato, David González dejó sus sensaciones tras este encuentro.



“Debemos reconocer que Cortuluá en el primer tiempo fue superior, aprovecharon la situación climática, las piernas frescas y nos presionaron bastante, fue una situación similar a lo que vivimos en Ibagué y en el fútbol pasan estas cosas. Se puede sortear la misma situación de una forma y de otra no. En el segundo tiempo propusimos, hicimos algo por el partido y ellos después del gol cuidó el resultado. Terminamos perdiendo, pero demostró el equipo que, ante un rival con bloque bajo, pudo generar situaciones de gol”, expresó.

En cuanto a las variantes como la de Jean Pineda en lugar de Vladimir Hernández y profundizando el análisis del partido, González detalló que “Jean Pineda entró para contrarrestar lo físico que fue Tuluá en el primer tiempo. Cuando intentábamos salir de la presión, necesitábamos a alguien con mayor corpulencia para poder sostener la pelota y dar respiro mientras llegaban las ayudas. Con el gol que nos marcaron, el partido cambió y ellos dejaron la fuerza física, pasando a ser un equipo hundido y nosotros buscando espacios”.



Además, “si esperaba un Cortuluá así, seguramente. Creo que si el entrenador vio los partidos que jugamos antes, iba a realizar una presión similar a la que hizo, muy parecido a lo que hizo Tolima. Allá pudimos contrarrestarlo y acá no, el clima no nos ayudó, a mí no me parece y que no suene a disculpa, que sea digno para un fútbol profesional jugar en Tuluá a las dos de la tarde, pero es lo que hay, debíamos sobreponernos, pero no se pudo”.



Sobre la actuación del grupo, el técnico poderoso remarcó que “todo ha sido bueno desde el primer día, su atención y la capacidad para plasmar en la cancha lo que les hemos mostrado en los entrenamientos. Con todo y las dificultades, el equipo intentó, generó jugadas y no hicieron lo fácil que fue reventar la pelota y defender, siguieron intentando y al final, era imposible que Cortuluá hiciera una presión así durante 90 minutos. Logramos imponiéndonos sobre los minutos finales del primer tiempo, hay que valorarle al grupo que supo ejecutar la idea, a veces se da y otras nos costó”.



El estratega lamentó el no poder descifrar el trabajo táctico del conjunto vallecaucano. “No me sorprende lo de Cortuluá, es un equipo físico que ocupa espacios y que juega, nunca subestimamos al rival. Lo respetamos y con la presión tan intensa, posiblemente nos complicó, pero como dije anteriormente, no pudimos contrarrestarlos”.



Por su parte, Javier Méndez precisó que “cuando me tocó entrar, el profesor quería un hombre fresco, se veía el cansancio de los compañeros en la cancha y uno desde afuera, trata de hacer la labor igual o mejor. La idea es clara, queremos proponer en todas las canchas. No es excusa, pero nos jugó una mala pasada el calor, quisimos buscar un buen resultado, pero esta vez no se nos dio”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8