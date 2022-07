Cortuluá hizo respetar su casa y le arrebató el invicto al DIM

Deportivo Independiente Medellín cayó 1-0 contra Cortuluá, por la quinta fecha en la Liga II-2022. El poderoso sufrió los embates de la temperatura, el horario y la poca precisión, frente al equipo vallecaucano que esperó y pegó en el momento justo con gol de Juan Carlos Caicedo. El poderoso se quedó sin invicto en este campeonato.



El primer tiempo arrancó con dominio de Medellín sobre Tuluá. Al minuto 4, un remate de Vladimir Hernández avisó el ataque poderoso. Instantes después, Diber Cambindo tras un centro de tiro de esquina por parte de Christian Marrugo, mandó la pelota muy cerca del palo derecho.

Cortuluá reaccionó y al minuto 6, el panameño Harold Cummings con un remate de media distancia, mandó la pelota demasiado alto del arquero Andrés Mosquera Marmolejo.



El juego era de ida y vuelta, Medellín al minuto 8 con Adrián Arregui a través de un remate de media distancia, mandó la pelota muy lejos del arco vallecaucano. Ambos equipos generaban aproximaciones, aunque no eran muy claras.



Fue hasta el minuto 21, en el que Tuluá manejó la pelota y las opciones ofensivas, generando una ocasión clara mediante su delantero Féiver Mercado quien, desde el sector derecho, exigió a Andrés Mosquera Marmolejo. Un minuto después, Kener Valencia desde el centro del área y con un remate rasante, mandó la pelota muy cerca del arco poderoso.



Sobre el minuto 23, se detuvo el partido para que ambos conjuntos se hidrataran, la temperatura en Tuluá era de 29 grados centígrados y la sensación térmica era de 31 grados. Luego de la pausa, el juego se niveló un poco más y Medellín logró salir de su área. Al 37, tras un pase de Marrugo, la pelota le quedó a Cambindo, pero no logró rematar con comodidad.



Al 44, reaccionó Tuluá con una jugada colectiva que no logró resolver Mercado, quien remató desde el sector derecho y la pelota pasó muy cerca del pórtico rojo. El primer tiempo terminó con la iniciativa para el local y la visita esperando y contraatacando.



En la etapa complementaria, ingresó Jean Pineda para el DIM en lugar de Vladimir Hernández. En Tuluá se mantuvo el mismo equipo. Al minuto de juego, Diber Cambindo tuvo una ocasión muy clara para anotar, tras un pase filtrado de Marrugo, pero el ex Quindío definió muy mal.



Al minuto 8, Cortuluá se puso al frente en el marcador por intermedio de Juan Carlos Caicedo, quien aprovechó un pase de Johan Bocanegra para definir de media distancia, ingresando la pelota por el lado derecho de la portería.



Tras el gol, Medellín salió a buscar el empate, teniendo a Jean Pineda como el jugador más incisivo en el conjunto antioqueño. El cartagenero tuvo la igualdad al minuto 15, pero el arquero uruguayo Ernesto Hernández logró contener el remate. Al 16, Tuluá realizó dos cambios; ingresaron Julián Millán y Jean Colorado en lugar de Juan Caicedo y Féiver Mercado. En el DIM, ingresó Javier Méndez por Adrián Arregui.



Tuluá dominaba la pelota y al minuto 18, tuvo el segundo a través de Jhonatan Pérez, quien con su pierna derecha y de 30 metros, sorprendió a Andrés Mosquera Marmolejo, a pesar que la pelota se fue muy alta.



Al minuto 23, Medellín hizo dos cambios más, ingresaron Luciano Pons y Miguel Monsalve, en lugar de Diber Cambindo y Christian Marrugo. Sobre el minuto 25, Pineda tras un tiro libre, mandó la pelota a la barrera.



El partido cayó en intensidad y se concentró en el mediocampo. Al minuto 37, en Tuluá se fueron Kener Valencia y Johan Bocanegra, e ingresaron Johar Mejía y Juan Lobo. Los ánimos se caldearon entre los jugadores, Javier Méndez fue a defender a Miguel Monsalve, quien le estaban pegando demasiado. Jean Colorado y el uruguayo fueron amonestados por el árbitro Ferney Trujillo.



Al minuto 39, Luciano Pons tuvo el empate, pero en dos tiempos, Ernesto Hernández evitó la caída de su arco. Sobre el final, ingresó en el DIM José Hernández Chávez por Felipe Pardo.



Medellín sufrió su primera derrota en el campeonato, fruto de la mala definición en las ocasiones que tuvo para anotar. Tuluá golpeó en el momento justo y supo mantener la ventaja en el marcador, el equipo corazón sigue sumando pensando en la tabla del descenso, mostró jugadores como Johan Bocanegra, Alexis Castillo, el autor del gol Juan Carlos Caicedo y el veterano arquero Ernesto Hernández.



En la próxima fecha, Cortuluá enfrentará a Patriotas en Tunja, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio a La Equidad.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8