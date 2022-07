¿Se espera el regreso de Jackson Martínez? Esto dicen sobre su futuro

Ya van dos años desde que Jackson Arley Martínez se retiró del fútbol profesional, y cambió los goles por la música cristiana. El delantero chocoano con mucho tiempo en la Selección Colombia, y referente del Deportivo Independiente Medellín, con paso por Jaguares de Chiapas, Porto, Atlético de Madrid, Guangzhou de China y el Portimonense, vio su carrera truncada a sus 33 años por una lucha eterna y constante con las lesiones.

La historia de Jackson Martínez con los goles ha sido muy dulce. Su mejor registro fue en el FC Porto con 143 partidos disputados y 92 anotaciones, que le permitió saltar al Atlético de Madrid. En su llegada a España, se veía con buenos ojos poder recordar a Radamel Falcao García, pero fue en territorio ibérico donde las lesiones empezaron a hacer de las suyas en el delantero chocoano.



Posteriormente, en su paso en China y nuevamente en Portugal, no logró recuperar ese semblante y ese olfato goleador que había demostrado, por ejemplo, en el FC Porto y Jaguares de Chiapas en México. Poco a poco, empezó a sufrir lesiones más fuertes que ponían en riesgo su carrera deportiva.



Así fue un 7 de diciembre de 2020 a sus 33 años cuando decidió ponerle fin a la actividad profesional. Sin embargo, dos años después, el delantero chocoano se le vio entrenando con Águilas Doradas con un viejo conocido como Leonel Álvarez. Sin duda alguna, ilusionó a muchos ver a Jackson Martínez en las sesiones de entrenamiento del conjunto dorado, y Leonel también se ve ilusionado con Jackson.



En entrevista con Caracol Radio, Leonel Álvarez habló sobre el delantero chocoano, ‘Jackson nos pidió y siempre le he dicho a esta clase de jugadores que me lleguen sin ningún problema, él se ha ganado eso con su manera de ser. En Águilas se le dio la oportunidad de que entrene, le estamos dando trabajo y tiene la capacidad para poder seguir jugando’.



A su vez, agrega que se le ha visto bien físicamente, con el anhelo de volver a jugar, ‘por lo que he hablado con él, está buscando la opción de jugar, quiere seguir jugando y se ilusiona a la medida que va teniendo entrenamientos y ha estado con nosotros, lo hemos disfrutado y es un jugador muy importante’. Serán entonces días claves para Leonel Álvarez, Águilas Doradas y Jackson Martínez, que podrá regresar al profesionalismo.