Leonel Álvarez fue llamado para dirigir a Bolivia: ¿qué respondió?

Leonel Álvarez es uno de los técnicos colombianos que son reconocidos en muchas partes del mundo, pues en su época de exfutbolista jugó dos Mundiales con la Selección y fue campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional; además, como entrenador de clubes tiene tres títulos en Colombia y uno en Paraguay.



Álvarez, de 57 años, tuvo también un paso corto como seleccionador de Colombia, en los que dirigió cuatro partidos de Eliminatorias a Brasil 2014.



Es por eso que la Federación Boliviana de Fútbol se fijó en Leonel, y lo sumó a una lista de candidatos para que sea el entrenador de la selección de Bolivia, de cara para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.



Leonel confirmó el llamado de la Federación Boliviana en ‘El Alargue’, de Caracol Radio. Además, contó la respuesta y el pensamiento que tiene como entrenador, ante esa oferta.



“Donde he estado he sido muy respetuoso de respetar los contratos, no hay clausula, pero hay un contrato que se respeta por parte y parte, pero todas estas buenas noticias uno las recibe de buena manera, yo valoro y respeto donde estoy en este momento y estoy muy contento”, aseguró Álvarez.