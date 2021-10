‘Nuestro objetivo es clasificar entre los ocho‘: Agustín Vuletich

A pesar del amargo empate, Deportivo Independiente Medellín recuperó la vena goleadora de Agustín Vuletich, quien se apuntó con un doblete en el 2-2 contra Deportes Tolima. El argentino se propuso volver a destacarse con el poderoso y lo consiguió, pese a no poder disputar todo el encuentro debido a unos calambres que lo sacaron sobre el final. En conferencia de prensa, el delantero rojo analizó el resultado, su rendimiento y lo que tienen en mente para pelear por un lugar entre los ocho en estas cinco fechas que restan de la Liga II-2021.

“Hay tranquilidad, la misma sensación que tengo es la que tiene todo el equipo, porque mi rendimiento, si bien muchas veces se valora en goles. El equipo y los compañeros sentimos tranquilidad, jugamos bien y vinimos haciendo cosas que estábamos buscando. No fue casualidad como nos impusimos en el segundo tiempo, que pudimos darle vuelta al partido y que hubo compañeros que mostraron sus cualidades”, señaló el atacante poderoso.



Sobre el resultado frente al vigente campeón colombiano en el Atanasio, Vuletich remarcó que “quedó el sinsabor del empate, por la necesidad que tenemos de ganar, de sumar en la tabla y como se dio el gol del empate del Tolima, en los últimos minutos, en una jugada aislada y en una forma de jugar que ellos la saben hacer”.



En lo personal, el jugador no elude al objetivo que tienen en mente y es pelear el campeonato, para llegar a esto, deberán romper una racha de cuatro eliminaciones consecutivas. “Trabajo para dar mi mejor nivel, soy consciente que debía esperar porque me faltaba subir mi nivel, cuando nos toca, debemos aprovechar las oportunidades. Nuestro objetivo es clasificar entre los ocho, esa es nuestra realidad”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8