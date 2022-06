Independiente Medellín sigue trabajando de cara a la Liga II

Tras terminar su participación en la Liga I-2022, el plantel del Deportivo Independiente Medellín se encuentra en vacaciones, pero la dirigencia roja no tiene descanso y ya se centra en lo que será el plantel para la próxima temporada. En diálogo con el programa ‘El gran combo del deporte’ de ‘Múnera Eastman Radio’, el presidente ejecutivo del DIM Daniel Ossa habló sobre las novedades del equipo poderoso

Hay tres jugadores que se le vence el contrato el próximo 30 de junio: Sebastián Hernández, Edwar López y el panameño Miguel Camargo. “A esos tres jugadores le enviamos la carta de preaviso, como manda lo laboral. Los estamos evaluando y hasta el último día de vínculo contractual, anunciaremos la decisión si continúan o no. En el caso de López y Camargo, son jugadores que les afectaron las lesiones y no pudieron tener continuidad. Lo de Hernández, el jugador no ha tenido continuidad, pese a estar en buenas condiciones. Todo lo estamos evaluando, al no tener mucha competencia, debemos ser prudentes. También vamos a evaluar por el tema económico y los jugadores deben seguir en el plantel, deben estar en plenas condiciones”, remarcó Ossa.



Otro jugador que está cerca de terminar contrato es Diber Cambindo, jugador que había llegado del América de Cali a mediados de 2021. Según el presidente, “con (Diber) Cambindo, estamos listos con el jugador para que continúe por seis meses más, resta definir un tema económico con Deportes Quindío”.



En cuanto a Christian Marrugo y su posible llegada, el dirigente explicó que “estamos finiquitando temas, hay interés mutuo y bastarán días, horas para poder presentarlo, haremos todo el esfuerzo para tenerlo”.



Siguiendo con el tema de incorporaciones, Daniel comentó que “serán pocas, una máximo dos. Tenemos menos compromisos (Liga y Copa Colombia), vamos a tener entre 23 a 24 jugadores. Estamos buscando un volante avanzado y también revisaremos en la parte de atrás (central)”.



Pasando al tema del próximo entrenador, Ossa contó que “estamos evaluando colombianos y extranjeros. Estamos en los primeros análisis, nos vamos a tardar hasta la semana siguiente, no queremos alguien quien esté disponible, sino la persona idónea. Han llegado muchas hojas de vida de técnicos españoles y portugueses, nos ha sorprendido eso, pero tampoco es la idea, nos estamos tomando el tiempo prudente”.



Además, sobre el rumor de Hubert Bodhert, el directivo detalló que “es un buen entrenador, protagonista en el campeonato, pero en estos momentos no está en carpeta”.



Daniel habló sobre la salida de Bryan Castrillón a Unión de Santa Fe de Argentina. “Unión hizo seguimiento de hace meses, va a préstamo por un año y medio con opción de compra, ojalá se consolide en el fútbol argentino. Sería muy importante para la institución, tener un jugador referente en el sur del continente”.



Finalmente, el dirigente habló sobre diversos rumores en torno a Andrés Ricaurte, Luciano Pons y Juan David Mosquera. “Por (Andrés) Ricaurte no hay ofertas, tiene contrato año y medio más. Está tranquilo con el equipo. De Luciano (Pons), él tiene contrato hasta diciembre, si quieren algo con el jugador, deben hablar con nosotros primero. tenemos hasta el final de año para definir si hacemos uso de la opción, veremos su rendimiento, aunque el tema dólar está difícil hacer negocios”. Por Juan David (Mosquera) preguntan mucho, es uno de los jugadores a mostrar, seguramente será llamado a la Selección Colombia. Estamos contentos con él, lo vamos a madurar y que siga en el equipo”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8