Sebastián Gómez: ‘Queremos ganar, somos los de la sequía y obligación’

Se viene una serie con mucha intensidad, buen juego y mucha pasión. Atlético Nacional se medirá contra Deportes Tolima, por la primera estrella del año 2022. Sebastián Gómez sabe que es una gran oportunidad para conseguir el título y cumplir un sueño que viene gestando desde que era un niño.



“Hemos trabajado durante la semana, analizando muchas cosas, respetando al rival. Debemos estar atentos a ellos y dispuestos a lo que vamos a mostrar. Sabemos lo que nos estamos jugando y estamos con la obligación de ganar”, remarcó Gómez en conferencia de prensa.



Además, “en Nacional estoy desde los 14 años, donde han sido etapas muy difíciles, pero estoy agradecido de estar en Nacional. Estando cerca de una final, uno siente muchas sensaciones, con el equipo porque me hago pelar, vengo del barrio y sé cómo se sienten estas finales”.



El volante indicó que “en el tema físico, todos llegamos bien. Todos queremos jugar una final. Nacional ha sabido sortear los momentos, cuando competir y cuando jugar. Es una final de detalles que influye el resultado. Queremos ser campeones y vamos a poner toda la carne en el asador”.



Proyectando lo que será esta serie, Gómez destacó que “sabemos lo que nos jugamos, tenemos todas las precauciones. Los grandes nos aconsejan y son un pilar fundamental. Es una final y queremos ganarla, somos los de la sequía y la obligación. Es un sueño de niño ser campeón. Yo he podido dormir, mi familia no y muchos hinchas tampoco. Estamos a un pasito y necesitamos darlo”.



En lo personal, Sebastián expresó que “me siento bien como volante 5 o volante 8, el que decide es el profesor. Todos vamos a dar lo mejor, somos un equipo. El ‘profe’ (Hernán Darío Herrera) ha hecho familia y por eso damos todo. En la cancha debemos responderle, hay que competir y buscar el título, por eso es que somos una familia. La única manera de hacer historia es quedar campeones. Tolima es un gran equipo, nadie nos daba como favoritos y aquí estamos en la final”.



