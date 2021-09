Julio Comesaña se centró en lo positivo del DIM a pesar de la derrota

Deportivo Independiente Medellín sufrió su tercera derrota en la Liga II-2021, esta vez, Deportes Quindío fue el verdugo del poderoso que lo deja alejado del grupo de los ocho. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña valoró algunas cosas como el control de la pelota, para poder elaborar y generar una mayor profundidad en los próximos encuentros.

“Como todos los partidos, esta vez nos tocó perder y nos dejan enseñanzas, cuando se gana hubo mucha euforia y no aprendemos nada. Fuimos de menos a más, nos costó los primeros 20 minutos, luego manejamos un poco más la pelota. Quindío hizo un remate a puerta que terminó en gol y otro remate desviado, de resto, no tuvimos problemas en nuestro arco. Fuimos creciendo, no era fácil, porque ellos se repliegan muy bien, cierran espacios y trabajan bien la cancha”, indicó el técnico uruguayo.



Además, “en general tuvimos orden, nos toca perder, pero vamos creciendo, las aspiraciones de ganar se basan en que un equipo esté bien. A veces se gana, pero se cometen errores que no dejan dormir, lo que nos falta, lo podemos ir consiguiendo con trabajo”.



Sobre la ubicación de Yesid Díaz como central en lugar de Didier Bueno y la no convocatoria de Jean Pineda, el estratega explicó que “Yesid Díaz hizo un gran partido como central en su último partido y teníamos reservas con Didier Bueno por sus molestias musculares, en los primeros dos días, no entrenó a la par del grupo y por eso lo llevamos al banco. Hicieron un buen trabajo ambos. La ausencia de Jean Pineda fue decisión técnica, vinieron otros jugadores en su posición”.



El técnico habló sobre la decisión de tener como único delantero a Diber Cambindo en lugar de Agustín Vuletich. “Me he decidido que juegue (Diber) Cambindo, no puedo estar sacando varios jugadores. Vamos a darle confianza a alguien y el otro delantero que espere”.



Aunque no profundizó qué cosas resaltó, Comesaña se va tranquilo para Medellín porque sus dirigidos están asimilando una idea. “Hay muchas cosas importantes para rescatar, en este momento después del partido no me voy a poner a hablar porque corro el riesgo de equivocarme. Se pierde un partido, hubo cosas buenas, otras que debemos corregir y eso está claro”.



Finalmente, el técnico habló sobre el cambio de módulo, donde incluyó tres volantes de marca y sobre el tema de la profundidad, un mal que ha tenido el equipo a lo largo del campeonato. “Dependiendo de las características del partido y el rival, tomamos la decisión de cambiar el módulo. Sin (Edwar) López, tuve que evaluar muchas cosas, no creo que sea un problema cambiar de 4-2 a 4-3. Durante todo el torneo, el equipo ha tenido un problema en profundidad. En la medida que mejoremos en la elaboración, vamos a ser más profundos en ataque. Si no manejamos la pelota por más momentos del partido, nos va a costar. Al final me quedo tranquilo, porque hay cosas buenas y otras que se pueden mejorar con trabajo”.



Por su parte, Sebastián Hernández, quien volvió a jugar tras varios partidos, reseñó que “Quindío cuando se va arriba en el marcador, se replegaba demasiado y nos costaba mucho entrar a esas líneas, el equipo buscó por los costados, generamos ocasiones. Tuvimos el control de juego, nos faltó ser más finos para el gol. Si seguimos de esta manera, vamos a conseguir los resultados”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8