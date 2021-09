Pelea por cupos internacionales: Nacional y Millonarios, con ventaja

La Liga BetPlay se acerca cada vez más a su fase definitiva y los cupos de los ocho clasificados empezarán a definirse en las siguientes jornadas. Llegar a Libertadores por la estrella de navidad o por reclasificación, objetivo de los equipos que van picando en punta, sumando y afianzándose en las primeras posiciones. Caso Nacional y Millonarios, líder y escolta en la tabla de posiciones y en la general del 2021.



Y es que el desempeño de ambos en lo que va del campeonato les ha permitido tomar ventaja ante sus inmediatos perseguidores. 29 y 22 unidades respectivamente, seguido viene Tolima con 20, Alianza y Envigado con 18 puntos. Junior, Quindío y Bucaramanga completan el lote con 17 puntos, cerca, pero con la obligación de empezar a sumar más y asegurarse un lugar en la fiesta de fin de año.



No es la única tabla en la que todos quieren poner atención. Descenso y reclasificación son la meta de algunos, para no irse y otros para estar en torneos Conmebol el otro año. En la tabla que todos quieren estar arriba, Nacional y Millonarios dominan ampliamente, los verdolagas son líderes con 64 unidades, mientras que los bogotanos están con una unidad menos, la pelea por ese primer cupo a Libertadores estarían definiéndose entre ellos, esperando que ninguno de ellos empiece a perder posiciones.



Luego sigue Tolima, con 61 puntos, que no aplica por ser el campeón actual. Junior está en la cuarta casilla con 53 unidades. Quedándose con un cupo a Copa Sudamericana. En adelante, hay una disputa entre cuatro equipos para poder alcanzar un cupo a competición internacional. Es el caso de Santa Fe con 47 unidades, Cali con la misma cantidad, Equidad con 45 y América con 44.



Cabe destacar que por Copa BetPlay también pueden llegar a ese cupo internacional varios clubes que se encuentran en semifinales, caso Nacional y Cali, ubicados en la parte alta. Si Nacional llegase a ganar el certamen, liberaría automáticamente un cupo.



Casi similar si Nacional o Millonarios se llegaran a quedar con la estrella de final de año. El cupo a Libertadores por reclasificación pasaría al mejor ubicado no campeón de Liga ni Copa. La pelea por los cupos a torneos Conmebol está casada, pocos son los que pueden aspirar a llegar por reclasificación, a otros, les queda una sola alternativa, ser campeones o esperar que otros lo hagan para empezar a liberar dichos espacios.