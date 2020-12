‘Vuelvo a mi casa después de tantos años y eso me motiva‘: Arboleda

Deportivo Independiente Medellín sigue armando su grupo para la próxima temporada. Uno de los que firmó este jueves con el conjunto rojo de Antioquia es Juan Guillermo Arboleda. De buena temporada en el Deportivo Pasto, el lateral antioqueño regresa a su ciudad y confía en ser una pieza clave para el técnico Hernán Darío Gómez.



“Ya firmé con Medellín por un año, es una linda oportunidad. Hablé con el profe ‘Bolillo’, hay una gran ilusión de conformar una buena nómina. Sabemos que el equipo no está pasando un buen momento, pero espero aportar mi granito de arena para que las cosas mejores”, declaró Arboleda en el programa ‘el Vbar’ de Caracol Radio.

Sobre las posibilidades de seguir con el equipo volcánico, el ex Nacional, Uniautónoma, Alianza Petrolera y Deportes Tolima indicó que “con Pasto tenía contrato hasta el 15 de diciembre, había la posibilidad de renovar con ellos, pero apareció la opción de Independiente Medellín, vuelvo a mi casa después de tantos años y eso me motiva. Yo pasé por las divisiones menores de Medellín y tengo una gran ilusión de jugar en este equipo”.



Finalmente, el jugador habló sobre lo que le sedujo para llegar al poderoso. “Me llamó la atención el proyecto deportivo, trabajar con un técnico como Hernán Darío Gómez. Él quiere pelear por cosas importantes, volver a estar en mi ciudad y por todo fue una decisión que no fue difícil de tomar”.



Con 31 años, el lateral derecho disputó 1.632 minutos en 20 partidos con Deportivo Pasto en la temporada 2020. Arrancó su carrera profesional con Atlético Nacional en 2009 y pasó por clubes como Uniautónoma, Alianza Petrolera, Deportes Tolima y el mencionado conjunto nariñense. Llegó a ocupar la posición que dejó Luis Mena.



