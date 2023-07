DIM fichó a figura de la B, presentó a nuevo DT y arrancó pretemporada

Tras el compromiso de Copa Libertadores que sentenció su eliminación y después de recargar baterías con un pequeño descanso, Independiente Medellín retomó trabajos este martes pensando en los torneos del segundo semestre.



El rojo antioqueño inició la pretemporada con varias noticias importantes. La primera corrió por cuenta del entrenador Alfredo Arias, quien ya se puso al mando del equipo. La segunda para por la llegada y salida de jugadores. El más reciente fichaje, también oficializado este martes, es el de Leyser Chaverra, una de las figuras del Torneo de Ascenso.



DIM arrancó su pretemporada en Llanogrande estrenando cuerpo técnico. Alfredo Arias llegó con Ignacio Berriel como su preparador físico y también estará acompañado por Sebastián Botero, Francisco Nájera, Roberto Carlos Cortés, Nicolás Ramírez y Jaime Bran Gómez.



Además de oficializar los fichajes de Brayan León Muñiz y Diego Moreno, quienes ya habían tenido algunas prácticas, se incorporaron Leyser Chaverra, José Ortiz y Juan Manuel Cuesta. Las únicas salidas hasta ahora confirmadas son las de Jorge Cabezas y Jordy Monroy, por vencimiento de contrato. Víctor Moreno jugaría en Junior pero retornó al equipo tras no pasar los exámenes médicos en Barranquilla.



Otro tema que están a la espera de resolver es el del atacante Brayan León, quien debe retornar al Junior tras no darle el trueque por Víctor Moreno. Lo que dicen en Barranquilla es que el jugador quiere quedarse en Medellín pero el rojiblanco no parece interesado en otro jugador. Este miércoles tendrá que entrenarse bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez.



El equipo antioqueño empezará la pretemporada en concentración al oriente antioqueño, trabajando algunos días a doble jornada, desde este martes hasta el viernes 7 de julio hasta el martes 11. Un día después, el equipo jugará en los playoffs de Sudamericana frente a San Lorenzo de Almagro. El partido será en Medellín el miércoles 12.