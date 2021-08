Independiente Medellín presentó novedades médicas en su nómina

Este viernes, el Deportivo Independiente Medellín presentó su reporte médico con tres jugadores que estarían en duda para afrontar el partido por la cuarta fecha en la Liga II-2021 contra La Equidad. Juan Pablo Gallego, Adrián Arregui y Leonardo Castro, son los jugadores con dificultades físicas.

Sobre Juan Pablo Gallego, presenta una sobrecarga muscular del recto abdominal. Se realizaron exámenes que descartaron una osteítis del pubis. Actualmente en trabajo de campo con muy buena respuesta.



En cuanto al argentino Adrián Arregui, presentó una molestia en el rotador de cadera izquierda, se realizaron exámenes que descartaron una lesión muscular, actualmente en departamento médico para manejo de la fatiga.



Finalmente, sobre el delantero Leonardo Castro, presentó una fatiga muscular en el músculo isquiotibial izquierdo en la ida ante Once Caldas con muy buena evolución. Actualmente trabaja con el grupo.



Por otro lado, los jugadores Diber Cambindo y Agustín Vuletich terminaron con calambres al final del partido contra Once Caldas, pero no tendrían dificultades para jugar este domingo en el estadio de Techo frente a los aseguradores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8