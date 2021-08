¡Gamero ilusiona! Referentes que regresan para el clásico y fichajes

Todo listo para el clásico capitalino de este sábado. Sin público por disposición de la Alcaldía de Bogotá por los desmanes del pasado martes, un sólido Millonarios recibe al necesitado Santa Fe.



Alberto Gamero se despachó en rueda de prensa con temas no solo del partido que se avecina sino también las novedades nominales e incluso posibles incorporaciones en el cierre del mercado.



A continuación todo lo que dijo:

Clásico frente a Santa Fe - Vamos a enfrentar a un Santa Fe que hace buenos partidos, a pesar de no tener puntos. Ese es el que tenemos en la cabeza. Debemos saber manejar los ritmos del partido, es un clásico y pensamos que el desespero puede ser de ellos. Nosotros debemos tratar de tener el partido controlado y salir a buscarlo. También queremos sumar para estar bien en la tabla y la reclasificación.



Novedades en la nómina - (Fernando) Uribe, Macka (Silva) y (Stiven) Vega son tres jugadores que entraron en la concentración ayer, hoy entrenaron y están a disposición. Eso buscábamos, que estuvieran enteritos para el clásico. Pensamos que con el trabajo con el departamento médico y el profesor Cerveleón (Cuesta), me parece, los tenemos enteros.



Refuerzos de última hora - Hoy viernes a las 6 p.m. se cierran las inscripciones y estamos a la expectativa de buscar uno o dos jugadores que se han hablado. No ha sido fácil, pero la intención de traerlos la tenemos.



Convocados al morfociclo de Selección - El mensaje es que uno todos los días debe superarse y trabajar más, ambición. Siempre les digo que el día a día de nosotros es darle muchas instrucciones, trabajos, para que sean mejores. Primero, felicitarlos porque no es fácil, es una convocatoria con miras a un futuro llamado. El profe tiene la idea de mirar gente. Ojalá puedan hacer el trabajo que vienen haciendo aquí. Van preparados, tienen una idea de juego clara y creo que no tendrán inconvenientes. Deben poner el nombre de Millonarios y Colombia en alto.



Aspectos positivos de cara al clásico - Me gusta que el equipo sale a proponer. Es algo que desde el año pasado le hemos metido a los jugadores, en divisiones menores incluso. Lo están haciendo. Con errores y aciertos, más lo primero. El equipo sale con una idea en la cancha, con un mecanismo del día a día y por momentos lo hacemos bien. En el clásico no es pensar qué tenemos nosotros, para eso debemos jugar mejor que el rival y cometer menos errores que el rival. A eso le apuntamos. Serán tres puntos primordiales, cruciales.



Violencia en el estadio y sanción - Lástima que sea para este partido (la suspensión), una lástima. Lo que hemos jugado con ambiente, se ve el cambio a jugar con público. Me parece que Millonarios no tiene velas en ese entierro de la suspensión y nos quitaron una posibilitad de que nuestra gente vea a su equipo. Lo mismo a Santa Fe. Ahora, si esta medida es por el bien del fútbol colombiano y la paz, bienvenido sea. Ojalá le quede de lección a aquellas personas que influyen en actos violentos durante un partido. Esperemos para el próximo podamos tener a nuestra gente.



Errores en defensa - Un gol en Barranca, uno contra Quindío, un gol en Pasto. Definitivamente nos estamos comportando bien, hay errores por corregir, pero no creo que sea para alarmarse. Es una defensa sólida, con mucho más trabajo que antes. Estamos mejorando, pero hoy en día la defensa me deja tranquilo porque es el equipo, al hablar de defensa hablas de equipo y tenemos esa mentalidad de que defendemos diez y el arquero tapa.



Asistencia al estadio y seguridad - De ese tema, ni nosotros sabemos el fondo de la problemática. Pedimos que si el covid-19 va disminuyendo, creo que nosotros debemos seguir evolucionando. Hay gente en discotecas, teatros, en centros comerciales y creo que la gente del fútbol merece una oportunidad. Mucho más los de Millonarios. Repito, si lo que se hizo es por el bien del fútbol bogotano, aceptémoslo. Los equipos necesitan de su afición y lo mismo al revés.



Mensaje al hincha previo al clásico - Que tengan mucha paz en donde vean el partido, que no haya aglomeraciones, que no haya violencia. Vamos a jugar un partido con personas con las que somos amigos y ahora rivales. Los 22 jugadores, 14 suplentes, todos somos amigos. Que exista esa amistad, esa paz. Les pedimos a los hinchas que lo vean en casa, con su familia, que la fuerza de ellos igual la vamos a recibir.