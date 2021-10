'No hay que darles cárcel por esos errores': Comesaña analizó derrota

Deportivo Independiente Medellín perdió un duelo importante para las aspiraciones de clasificar 3-0 frente a Alianza Petrolera, el poderoso no tuvo un gran juego y fue superado por el local, que fue contundente en las acciones ofensivas que tuvo. En conferencia de prensa, Julio Comesaña técnico del DIM habló sobre el juego de su equipo, lo que faltó y lo que deberán corregir buscando ese objetivo que parece estar distante.



“Alianza ganó de manera legítima, diría que un poco holgado, porque nosotros tuvimos tres ocasiones en el segundo tiempo que no aprovechamos y ellos tuvieron dos contraataques muy buenos que lograron dos goles y luego llega un tercero cuando estábamos muy jugados. Ellos atacaron los errores y tuvieron eficacia”, resaltó.



Sobre el cambio en el primer tiempo de Leonardo Castro, el estratega uruguayo explicó que “había hablado con Leonardo Castro, hizo un gran esfuerzo contra el Tolima, me dijo que estaba muy bien, pero hubo tareas que no pudo cumplir con el juego por bandas de Alianza y por eso decidí cambiarlo”.



En cuanto a los errores del equipo, Julio detalló que “no cuestiono nada, conozco a los jugadores y se que en los partidos anteriores llevábamos la dificultad de no controlar nuestros juegos. Contra Nacional nos pasó en 45 minutos, contra Tolima jugamos bien 60 minutos y en este partido nos sorprendió el primer gol, hubo desespero, ansiedad y no cuestiono el esfuerzo. El fútbol es de jugar, con la seguridad, la tranquilidad y cuando hay desesperación ocurren estas cosas”.



Además, “habría que agarrar la lista de los jugadores, ver su historial, sus mejores momentos, comparar para identificar qué razones hay. Pero esto es de todos, no puedo señalar a algún jugador, muchos han hecho su esfuerzo. Luego con el tema de las lesiones, tuvimos baja de ocho jugadores. El fútbol me enseñó a perder, reconociendo la superioridad del adversario y allí aprendí a ganar”.



Analizando el encuentro, Comesaña declaró que “los errores que cometimos no son de la idea de juego. Tuvimos pelotas perdidas y en esa zona del campo, en la parte central de la cancha hay que ser cuidadoso porque cualquier pelota perdida, el contrario puede contraatacar. No hay que darles cárcel por esos errores, hay que cambiar la página y pensar en enfrentar al Deportivo Pereira”.



Finalmente, habló que esta situación apremiante será para que la asuman los veteranos y no se la jugará por los juveniles. “Estas situaciones que vive el Medellín, cuando hay premura, desespero para clasificar, no es una oportunidad para los jovencitos, esta responsabilidad debe ser para los mayores. En estos momentos que hubo espacio, jugaron algunos jóvenes y me dejó tranquilo porque con esta dificultad, un hombre joven se mantuvo bien, concentrado en el juego. Tampoco tenemos un plantel numeroso que puedan resolver las dificultades ofensivas, me parece que sería cruel darles oportunidad a jugadores jóvenes”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8