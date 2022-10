Técnico del DIM analizó triunfo: ‘no dudamos que íbamos a clasificar’

Deportivo Independiente Medellín dio el golpe en Bogotá y aseguró su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022. El poderoso se impuso por 1-2 sobre Millonarios y con 32 puntos, garantizó por segunda vez en el año, competencia en la fase semifinal del campeonato. Al final del partido, el técnico David González y Javier Méndez valoraron el esfuerzo colectivo para volver a ganar tras dos partidos donde cedieron puntos como local.





“La actitud con la que salió el equipo a jugar este partido es de admirar, sabíamos de las condiciones del terreno de juego y con el pasar del tiempo iba a ser más complicado. Nos pusimos arriba en el marcador, quisimos cuidar el resultado porque nos estaba dando la clasificación. Cuando llega el gol de Millonarios, en ningún momento bajamos la cabeza, no desistimos, nos apegamos a una idea, con los dos delanteros, insistimos, llegó el segundo gol y el mérito es para los jugadores que lo hicieron muy bien”, remarcó.

Además, “hemos tenido un par de partidos en casa, donde perdimos con Bucaramanga y habíamos creído que era el de la clasificación. Después llegó el empate con Jaguares, que sumamos. No estábamos hundido en varios partidos perdidos. El clásico de la fecha 10 partió nuestro rendimiento. Fue más los partidos ganados, en el grupo no dudamos que íbamos a clasificar, mantuvimos la convicción y de la manera de estar jugando, lo lograríamos. Era un partido difícil, contra un gran rival, pero ningún jugador desentonó y eso es lo que más me alegra de esta victoria”.



Sobre los volantes que tiene el equipo rojo, González expresó que “tenemos una línea de volantes muy capacitada, hay una mezcla de jugadores experimentados con jóvenes que saben manejar la pelota, asumieron para recuperar la pelota, cerrar espacios y eso ha sido una de las claves de este equipo para tener un buen momento”.



En cuanto a la variante de Andrés Ricaurte promediando la etapa complementaria, David explicó que “la salida de Andrés (Ricaurte) obedece a que Millonarios estaba llegando mucho, él aprendió de gran manera en conocer esa posición y en los duelos uno contra uno no era tan fuerte. Tomamos la decisión de meter a David (Loaiza) que era más capacitado en los duelos y también podía salir jugando”.



Pensando en el último partido contra Pasto como visitante y la posibilidad de rotar nómina, el entrenador señaló que “ha sido poco el tiempo en decidir si rotamos el grupo o no, no teníamos la certeza si llegábamos con la clasificación. Hemos tenido mucho desgaste, en una cancha muy difícil y definiremos como está el panorama, si el objetivo es terminar como cabeza de serie o tener un equipo más fresco para las finales”.



Por su parte, Javier Méndez comentó que “es una posición que no desconozco, era la primera vez que jugaba de central por izquierda, ya lo había hecho como central por derecha. Hay que estar preparado, toque o no toque jugar, hay que seguir metiendo ganas, es una alegría enorme tras los dos traspiés que sufrimos en casa. Queremos que la gente disfrute”.



Finalmente, el jugador charrúa, explicó su buen rendimiento como zaguero. “En Uruguay, jugaba de líbero en una línea de tres centrales, no es una posición que desconozca. Pero a raíz de la lesión de un compañero, el técnico decidió retrasarme de la línea de volantes y de ahí no me sacó más de ese torneo. Pero no es una posición que desconozca”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8