¡Cumpleaños poderoso! Medellín llegó a 108 años de vida institucional

Un nuevo 14 de noviembre, otro año más de vida para el Deportivo Independiente Medellín. El sueño de don Alberto, Luis y Rafael Uribe Piedrahita, acompañados de varias familias pudientes, algunos belgas y suizos, organizaron un equipo de fútbol, que 108 años después, es el sentimiento y la pasión de miles de antioqueños.



El Medellín FootBall Club, conformado así por el acta firmada el 15 de abril de 1914, pero que venía desde 1913 compitiendo, como aquel momento en el que se organizaron para darle frente al Sporting, otro equipo añejo conformado por extranjeros. El camino poderoso arrancó con muchos sueños, pasando por momentos brillantes, otros difíciles, pero en el que la pasión ha sido el combustible que mueve a su afición.

Aquellos momentos de la cancha de Los Belgas, pasando por el hipódromo San Fernando de Itagüí, llegando al Atanasio Girardot, los rojos han ido pasando por distintas fases de su rica historia; del amateurismo brillante, al profesionalismo donde arrancó con fuerza llevándose los títulos de 1955 y 57, la larga condena de los 45 años hasta la tarde pastusa de diciembre en 2002, el título clásico del 27 de junio de 2004, la máquina de Leonel, Jackson y compañía de 2009, la sexta con ‘Mao’ Molina, David González y Marrugo. Sin olvidar las tres conquistas en la Copa Colombia, en 1981, en 2019 de la mano de Germán Cano y Adrián Arregui, y la de 2020, con el sueño cumplido del ‘Bolillo’ Gómez.



Del DIM, podemos hablar que su máximo goleador es el argentino Germán Cano con 129 anotaciones, mientras que el jugador con más partidos es Héctor Echeverri con 457 juegos. Por su parte, el entrenador que más tiempo lo dirigió es Julio Comesaña, quien estuvo entre 1982 hasta 1986, tuvo otro ciclo entre 1999-2000 y en este 2021 volvió.



El presidente con más tiempo en el cargo: José Luis Restrepo Jaramillo, entre 1913 a 1928. El jugador con más títulos, es el arquero David González, quien conquistó cuatro: 3 Ligas (II-2002, I-2004, I-2016) y la Copa Colombia de 2019, el ‘rockero’ también tiene el récord de imbatibilidad en el arco poderoso con 687 minutos, realizado en la Liga II-2002.



Otras figuras poderosas a lo largo de su historia son: el argentino José Manuel ‘El Charro’ Moreno, quien fue ídolo en la época de los años 50’s, pasando por Omar Orestes Corbatta en la década del 60, el peruano Eduardo Malásquez y su inolvidable ‘malasqueña’ en 1984, el colombiano Carlos ‘el pibe’ Valderrama quien llegó de Europa, ‘Pelusa’ Pérez y Carlos Pareja surgidos en el club en los años 90’s.



David González ‘Mao’ Molina, ‘Choronta’ Restrepo, Tressor Moreno, entre otros para acabar con la condena de los 45 años en el 2002 y formar el alucinante equipo que cautivó Suramérica en 2003.



Néider Morantes, Rafael Castillo para conquistar el título del 2004 contra Atlético Nacional. El paraguayo Aldo Bobadilla, Jackson Martínez como piezas claves del título del 2009, llegando a Christian Marrugo, el regreso de ‘Mao’ para el título de 2016 y la consolidación de Cano en la Copa Colombia del 2019. Actualmente podría mencionarse a Andrés Cadavid con dos títulos de Copa Colombia en 2019 y 2020.



Pese a la gran historia roja, no todo fueron dichas, en la década de los 60’s tuvo que irse a jugar a Barrancabermeja para llamarse Oro Negro, algunos dueños tomaron malas decisiones como el señor Jorge Castillo, Jorge Osorio Ciro, rozar problemas del descenso. En la actualidad no pasa un buen momento deportivo y la gente esperan cambios, la relación con Raúl Giraldo, su actual máximo accionista no es la mejor y se espera que llegue un nuevo volantazo, donde confían darle



otro ciclo en el equipo, quizás más auspicioso como lo anteriormente recorrido. Como el año anterior, el deseo que todos los amantes del rojo antioqueño pedirán cuando apaguen las velas al terminar de cantar el feliz cumpleaños poderoso.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8