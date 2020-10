Con nuevo DT, Medellín buscará componer el rumbo: recibe al Cúcuta

Deportivo Independiente Medellín recibe este jueves 8 de octubre al Cúcuta Deportivo, desde las 8:10 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. Encuentro por la fecha 12 en la Liga colombiana 2020. Tras dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos del campeonato, el conjunto rojo de Antioquia se medirá contra los ‘rojinegros’ que busca repuntar tanto en la tabla general como en la tabla de descenso.

Con el estreno de Javier Álvarez en su segundo ciclo como entrenador principal de Independiente Medellín, el conjunto rojo de Antioquia tiene una carrera contrarreloj con el objetivo de clasificar en el grupo de los ocho. Esta carrera tiene nueve metas y 27 puntos por disputarlos. El antioqueño expresó que "este equipo es una mezcla de jugadores experimentados, con muchos jóvenes. Medellín es un equipo que cuenta con un gran recurso humano, con nuestro trabajo, la voluntad de ellos y aprovechando todas las condiciones, buscaremos potenciarlos, que se represente bien la ciudad. Tenemos el propósito de clasificar en el grupo de los ocho".

En cuanto a las novedades, Medellín no podrá contar con Leonardo Castro quien tiene un problema muscular, Larry Angulo lo van a esperar hasta última hora, aunque según el técnico Álvarez “tiene un encapsulamiento en la rodilla, el médico lo va a evaluar y dependiendo del último chequeo tomaremos la decisión”. Jesús David Murillo se entrenó de manera diferenciada con el grupo y estaría en negociaciones para irse al fútbol de la MLS, con lo cual tampoco estaría en el equipo.



Uno de los que si estaría en cancha es el lateral Juan David Mosquera, quien por la banda derecha se ha venido consolidando, mandando a jugar más adelante a Didier Delgado. "En este tiempo desde que debuté como profesional, he venido viviendo momentos muy importantes, espero seguir aportándole al equipo", destacó.



El pasado lunes fue el primer contacto con el nuevo entrenador, "nos dijo que soltemos esa presión y podamos demostrar nuestro talento. Para nosotros los jóvenes nos queda aprovechar las oportunidades y no queremos que el año que viene traigan jugadores que nos quiten la posibilidad de demostrar nuestro juego", declaró Mosquera.



Sobre el rival, el juvenil de 18 años señaló que "Cúcuta tiene buen juego aéreo, será un partido muy importante. Ambos estamos necesitados de ganar. Nuestra fortaleza es la tenencia de la pelota, debemos ser importantes en esa parte para ir por el partido. En otros juegos nos faltó más pausa y atacar más. Esperamos tener esa calma para marcar diferencia".



Datos entre Independiente Medellín y Cúcuta Deportivo



Independiente Medellín y Cúcuta Deportivo disputaron por Liga 157 partidos, el poderoso ha ganado 77 partidos, frente a 37 de los ‘motilones’ y 43 encuentros finalizaron empatados. En goles marcados, 264 fueron para los antioqueños contra 180 de los fronterizos. Desde 1992, Cúcuta no le gana al DIM en el Atanasio.



Independiente Medellín acumula nueve juegos invictos por Liga frente a Cúcuta (seis victorias y tres empates), marcando 19 goles y recibiendo siete. El conjunto rojo de Antioquia perdió solo uno de sus últimos nueve juegos de local en Liga; fue 1-3 contra Atlético Nacional, en febrero de este año. Javier Reina es el jugador del DIM que intentó más disparos en la Liga 2020 con 12; también es el máximo goleador del equipo con tres anotaciones.



Cúcuta Deportivo viene de ganar sus últimos dos partidos de visitante en la Liga; algo que no lograba desde febrero de 2019. El ‘rojinegro’ es el equipo que más tiros a su portería recibió (66) en la Liga 2020.



Alineaciones probables



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Guillermo Tegüé, Andrés Cadavid, Jaime Giraldo; Yesid Díaz, José Estupiñán, Javier Reina; Didier Delgado, Bayron Garcés, Stiven Rodríguez.



D.T.: Javier Álvarez.



Cúcuta Deportivo: Juan Camilo Chaverra; José Orlando Pérez, Diego Peralta, Hanyer Mosquera, Diego Sánchez; Jean Pineda, Gilberto García, Matías Rodríguez, Auli Oliveros; Agustín Vuletich, Michell Ramos.



D.T.: Ricardo Artigas.



Hora: 8:10 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



T.V.: WIN +.



