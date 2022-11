Medellín, a recuperar los puntos perdidos en casa: visita al América

Deportivo Independiente Medellín visita este martes, desde las 8:05 de la noche al América de Cali, por la segunda fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. Luego de empatar como local ante Deportivo Pasto, el poderoso quedó obligado a sumar en el Pascual, si no quiere perderles pisada a sus rivales de grupo, David González mantendría el mismo equipo que jugó el sábado en el Atanasio.



“El inicio fue duro contra un rival complicado como Pasto, tuvo una propuesta para no generar espacios, nosotros generamos opciones, no concretamos. Pero esto apenas comienza, necesitamos sumar un triunfo en Cali para seguir en la pelea”, detalló el técnico David González.



En cuanto al rival, el estratega señaló que “América es un equipo que ya lo enfrentamos, sabemos su propuesta, seguramente cambiará un poco porque van a ser locales y no sumaron en el primer partido. Seguramente, serán más intensos, nosotros debemos estar atentos para encontrar espacios y aprovecharlos. Contamos con un plantel fresco, hemos sabido trabajar en cargas, tenemos un margen amplio para encontrar variantes”.



Por su parte, Andrés Ricaurte comentó que "Estamos creando opciones, hay que seguir por esa línea. Tenemos goleadores y lo que preocupa es que no estuviéramos generando. Nos falta mejorar en media distancia, es una alternativa para resolver. Será un partido abierto, confiamos en el plan de juego y aumentar las chances de ganar".



Datos entre Equipo local y Equipo visitante



Por Liga colombiana, América de Cali e Independiente Medellín se han enfrentado en 217 ocasiones, con 106 victorias para los vallecaucanos, 53 empates y 58 triunfos para los antioqueños. 316 goles los marcó el conjunto escarlata y 235 los poderosos.



La última victoria de América frente al DIM en el estadio Pascual Guerrero se dio el 15 de febrero de 2020, en esa oportunidad los diablos rojos se impusieron por 2-0, goles de Yesus Cabrera y Juan Pablo Segovia.



El goleador en este duelo de rojos es Jorge Ramón ‘la fiera’ Cáceres con 15 anotaciones.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte; Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Luciano Pons, Diber Cambindo.

D.T.: David González.



Hora: 8:05 p.m.



Estadio: Pascual Guerrero.



Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



VAR: Ricardo García (Santander).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8