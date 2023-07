Falque se refirió a supuesta carta que firmó por salida de Guimaraes

Iago Falque le salió al paso a la información que entregó un periodista en Cali, quien aseguró que él y Franco Leys habían enviado una queja al club por la salida de Alexandre Guimaraes. El jugador español, quien se encuentra en Vigo (España), mencionó que "jamás me opuse o intenté ponerme en contra".



Y es que el pasado sábado, Jaime Dinas publicó en sus redes sociales que Falque y Leys estarían promoviendo la presentación de la carta con la respectiva queja por la salida de entrenador y "maltrato a la campaña de Alexander Guimaraes. El recién incorporado Carlos Darwin Quintero NO quiso adherirse al reclamo".

En charla con Carlos Arturo 'Petiso' Arango, Falque desmintió esta versión y dijo que "Jamás en mi carrera me opuse o intenté ponerme en contra de alguna decisión del club, porque el club está por encima de cualquier jugador o entrenador. Guimaraes me ayudó y rendí muy bien con él, pero son decisiones del club".



Y agregó que "Los equipos grandes viven de triunfos y títulos, y ellos decidieron cambiar el rumbo. Ojalá que con este se de lo esperado. Estoy agradecido con Guimaraes pero más con el club, así que jamás pondría una carta. Eso no tiene sentido".



El volante español, quien se recupera de una fractura de tibia de la que fue operado a inicio de mayo, también dijo que no es cierto que estuviera pensando en salir del América. "Se dieron algunas noticias y no entiendo la razón. Por el problema familiar (la muerte de una tía) que tuve anticipé el viaje y me quedé a a seguir la segunda fase de la recuperación y era algo que estaba hablado", mencionó.



Finalmente, Falque contó que estará disponible para la Liga BetPlay II-2023 y sus planes son empezar a trabajar con el grupo en agosto. En unos días volverá a Cali para seguir con su recuperación. "Yo creo que el objetivo, dependiendo de la cicatrización, es volver con el equipo en agosto y todo dependerá de cómo evolucione. No sé qué día pero es el objetivo, estaríamos hablando de que no pasaran ni cuatro meses. Es una fractura y una cirugía pero tuve suerte".