Millonarios no pudo con un alegre Huila: sumó pero no fue fácil

Atlético Huila no le puso fáciles las cosas a Millonarios, en partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2023. El equipo opita no se amilanó contra el líder del campeonato y mostró un fútbol alegre, valiente, y por eso sumó contra uno de los candidatos al título en este primer semestre.



El embajador siempre trata de imponer su personalidad y su estilo, y en Neiva, este martes, no fue la excepción. Así, el equipo que dirige Alberto Gamero logró abrir la cuenta con un golazo de Óscar Cortés, quien sacó un remate potente al minuto 19 de juego y al portero Jhon Figueroa.



Huila no fue menor al reto: ir perdiendo contra el líder no era fácil, pero no renunció a atacar. Al minuto 27, un gran pase desde la mitad del campo se filtró al área albiazul, Fáber Gil se la dejó a Gustavo Britos, quien definió para empatar 1-1.



El partido en el primer tiempo fue fulgurante, rápido, ambos lo querían jugar. En la segunda parte se cortó, tuvo más interrupciones y faltas: el árbitro Diego Ulloa sacó cinco tarjetas amarillas, y no ayudó para que el partido fuera más activo.



Buen negocio para Millonarios, pues mantendrá el liderato de la Liga I con 25 puntos; Huila llegó a 14 unidades y sigue afuera de los ocho mejores de la tabla, pero mantiene una racha de cinco partidos en casa sin perder.