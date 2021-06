Hinchas de Millos hicieron tendencia a dos campeones con Tolima

Deportes Tolima se consagró campeón del fútbol colombiano, después de vencer a Millonarios en El Campín por 1-2 (global 2-3). Título sumamente emotivo para los jugadores e hinchas pijaos.



Como era de esperarse, los protagonistas no ocultaron su felicidad e inundaron sus redes sociales con todas las celebraciones. Un domingo para el recuerdo.

Justamente en la plantilla del campeón destacan dos futbolistas que coincidieron en el conjunto embajador: Jefersson Martínez y José Guillermo Ortíz. Ambos llegaron en el segundo semestre del 2019 y se fueron a mediados del 2020.



Pues bien, los hinchas azules criticaron completamente al guardameta, mientras que tuvieron palabras de cariño hacia el delantero costarricense.



¿Qué fue lo que pasó? En cuanto a Martínez, algunos usuarios criticaron su celebración argumentando que estaba “cargando” a su exequipo y varios recordaron su polémica salida de la institución.



Las publicaciones se llenaron cada vez más de interacciones y el mismo futbolista respondió tanto comentarios positivos como negativos.

Y al final tú tampoco besos 😘 yo hoy soy campeón y que lo cuenten como quieran besos 😘 — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) June 20, 2021

Cuéntenlo cómo quieras ⭐️ pic.twitter.com/XNDZ8tCdO2 — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) June 20, 2021

Gracias amigo tu si sabes cómo es la cosa bendiciones y se que llegarán cosas grandes para el millos de la gente — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) June 20, 2021

El que es campeón escribe como quiera jajaja vamoooooossssss — Jefersson Martinez (@jmvalverde30) June 20, 2021

Respecto al ‘Tico’ Ortíz, todo fue completamente diferente. El nacido en San José recibió solamente buenos comentarios de la hinchada embajadora, tras dejar un mensaje en su cuenta de Instagram.



“Muchas gracias familia azul por felicitarme, no les puedo contestar a todos porque son muchos msj pero de corazón los quiero mucho, hoy me tocó a mí celebrar en la próxima les toca a ustedes. Dios me los bendiga. Los llevo en el corazón”, escribió en sus historias.



Mensaje de Jose Guillermo Ortíz. Foto: Tomado de Instagram: @joseortizpicado

Muy diferente la actitud del Tico Ortiz — Guerrero Zarate™ (@zarateMFC) June 21, 2021