¡No puede ser! Hinchas de Nacional piden lesionar a Fernando Uribe

Atlético Nacional enfrenta este miércoles a Millonarios en partido amistoso correspondiente a la Florida Cup.



El equipo verdolaga mostrará algunas de sus nuevas caras, que no han podido jugar en la Liga BetPlay II-2021 porque no puede inscribir jugadores hasta que no solucione un tema jurídico con Cortuluá.



Un viejo contrato por Fernando Uribe, por el que debe pagar 5 millones de dólares, tiene comprometido el futuro del club antioqueño. Así, Uribe será protagonista del partido en la Florida Cup, sin ser culpable del problema.



Lo reprochable es la actitud de algunos hinchas de Nacional en redes sociales, que señalaron a Uribe como culpable, y están pidiendo que en el partido de este miércoles, los jugadores verdolagas lesionen al atacante, figura albiazul.