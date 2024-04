‘Cocho’ Patiño luego del empate del Cali: ‘Fue un resultado justo’

Hernando ‘Cocho’ Patiño habló en rueda de prensa luego del empate 1-1 ante Jaguares que prácticamente selló la eliminación del Deportivo Cali a los cuadrangulares semifinales, donde el conjunto azucarero se vio perjudicado ante su máximo rival en la tabla del descenso.

Los puntos claves que enfatizó Patiño posterior al compromiso fue sobre la comparación del primer y segundo tiempo, y los cambios que planteó ante Jaguares.

Balance del compromiso



“Me gusto el primer tiempo, el segundo no tanto, no estuvimos bien en esos movimientos, en esa lectura del momento del partido, no estuvimos agresivos, no salimos rápido. El resultado es apenas justo”.

Los cambios planteados



“Yo veo los cambios, tengo una forma de entender el juego, seguramente el que pregunta tienen otra forma de entender el juego, para eso está uno acá, para tratar de acertar, y yo creo que los cambios en su momento fueron bastantes oportunos”.