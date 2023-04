Polémica en Ibagué por grosero ataque de Hernán Torres a periodista

Hernán Torres, entrenador del Deportes Tolima, es la nueva presa del conocido 'síndrome del micrófono abierto'.

El equipo pijao vuelve este jueves (7:00 p.m.) a la Copa Sudamericana tras 12 años de ausencia, visitando a Puerto Cabello de Venezuela, pero no es de eso de lo que se está hablando, infortunadamente.



El estratega es noticia por la difusión de una declaración que hace al final de su última conferencia de prensa, en la que pregunta '¿ya puedo hablar?' antes de referirse no en los términos más amables al periodista de Ondas de Ibagué, Iván Lozano.



“A ese de Ondas de Ibagué voy con toda a ese...”, dijo el DT. “¿Vio cómo lo mate? ¿Lo maté o no? Yo nunca he sido… Está es mal informado. Y eso no es sorpresa, es el fútbol… ¿Lo maté o no lo maté con calidad?…", agregó el técnico sin saber que sus palabras eran escuchadas aún por los periodistas conectados a la rueda de prensa.

Esto del entrenador del Deportes Tolima, Hernán Torres Oliveros, es a todas luces vergonzoso. Así se refirió al periodista Iván Lozano (@IvanLDeportes), creyendo que nadie lo escuchaba. Todo mi apoyo al periodista que solo busca hacer su labor. pic.twitter.com/5jBjWPaPhv — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) April 6, 2023



No hay reacciones del club o el propio Torres por esta situación, pero se espera que a su regreso de Ibagué se pronuncie.