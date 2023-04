Periodista señalado responde a 'Cantante del gol': famoso lo defiende

Una agria disputa abrió Javier Fernández, conocido como 'el cantante del gol', tras arremeter contra un medio de comunicación que puso en evidencia un error cometido en una transmisión.

“Un poco de resentidos ahí, se creen perfectos (…) un poco de fracasados que trabajan por allá, los echan de todo lado y montan esas cosas (medios digitales) para poder hablar de los demás, bueno, pero le damos comidita, háganle porque si no, no ganan, también tienen razón (…) por eso se quedan ahí y no tienen éxito los conozco, además salen de las empresas, mejor no digo nada más, por malos (risas)”, dijo el relator.



¿A quién se refería? El periodista Pablo Arenas lo aclaraba en su cuenta de Twitter. “El Cantante” Javier Fernández, al aire en Medellín vs. Tolima, contra Publimetro y (aparentemente) Alejandro Pino Calad. Trabajaron juntos en Gol Caracol y Blu Radio”.

Lo cierto es que ante la repercusión de los calificativos de Fernández, Pino respondió en sus redes sociales, aunque sin mencionarlo: "Señalar la corrupción de la dirigencia del fútbol colombiano me ha costado vetos y despidos, amenazas y mucho estrés, pero bueno, como en este momento de mi carrera ya no me pueden mandar a echar, ahora la excusa es que soy resentido. Puedo vivir con eso", escribió, con un emoji de un beso.

Lo curioso es que, ante el ataque del 'cantante del gol', a Pino le apareció un inesperado defensor: el actor Santiago Alarcón, quien en sus redes sociales escribió: “Tiene resentido que te critiquen. Envidian esa Valentía que vos tenés. Pa delante papá”.