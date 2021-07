Hernán Torres explotó: fuerte crítica al árbitro tras el gol anulado

Deportes Tolima se fue con las manos vacías del Atanasio Giradot, luego de caer por la mínima diferencia frente a Atlético Nacional.



El malestar del elenco pijao va más allá de la derrota, pues en el final del partido, Carlos Ortega, juez de la contienda, le anuló un gol al cuadro de Ibagué el cual pudo significar el empate.



La acción discutida que tuvo como protagonista a Aldair Quintana, ocurrió en el minuto 81 cuando el arquero soltó el esférico en su área y dejó libre a Luis Miranda, delantero del Tolima, quien solo tuvo que enviar el balón al fondo de la red. Sin embargo, para el juez central y los jueces del VAR no fue legal la anotación por un supuesto choque del delantero hacia el portero.

Finalizado el encuentro, Hernán Torres, DT del vinotinto y oro, atendió a los medios y dejó ver su informidad con la actuación de los colegiados a quienes criticó fuertemente por su decisión.



"Ese error de ese gol, gol legítimo de donde usted lo quiera ver. Me aparece que no es correcto eso. Yo respeto los árbitros, yo respeto el sistema arbitral, pero esos errores tan crasos, tan infantiles, desequilibran cualquier situación y cualquier estado de ánimo de un grupo", dijo.



Y añadió: "No me gusta meterme mucho en el tema de los árbitros, sé que son seres humanos, pero lo de hoy no tiene acotación, de pronto estoy equivocado en mi apreciación. ¿Por qué anularon el gol? Se lo hizo Nacional porque se lo hicieron. ¿Cuál es la causa? Son errores que, a mi punto de vista, son muy primarios", finalizó.