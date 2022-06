Hernán Torres cree en su Tolima: ‘Hay fe, competiremos a muerte’

Hernán Torres, entrenador del Deportes Tolima, sabe que su equipo tiene 90 minutos en casa, con su gente, para remontar y lucharle el título a Atlético Nacional, que ganó 3-1 el partido de ida de la final de la Liga BetPlay I-2022.



El estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, será una fortaleza para el vinotinto y oro; y el técnico tolimense es consciente que todo se puede dar en el fútbol, y que tiene a un grupo de futbolistas que no se rendirá y lo dejará todo por la hazaña.



“La fe está intacta. Estamos convencidos de lo que somos, lo que hemos hecho, vamos a competir a muerte para hacer realidad nuestro sueño, porque lo hemos labrado paso a paso. Son 180 minutos y vamos por todo”, aseguró Torres Oliveros en la rueda de prensa previa a la final, concedida este sábado 25 de junio.



El DT adelantó que no habrá grandes sorpresas en su alineación titular, en su esquema táctico y en su plan de juego: “Tolima va a seguir haciendo lo que lo ha identificado, no vamos a cambiar nada, porque es lo que hemos trabajado y es nuestro estilo. Tenemos 90 minutos y vamos a insistir desde nuestra idea de juego”.



“Tenemos un grupo maduro, que ha vivido finales, ha sido campeón. Sabemos la necesidad que tenemos de igualar el resultado, pero tenemos que ser inteligentes, ordenados, no dejarnos llevar de la ansiedad. Espero ver un equipo con mentalidad y convicción”, agregó.