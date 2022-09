Hernán Darío Herrera analizó el empate de Nacional contra Envigado FC

Atlético Nacional igualó 1-1 contra Envigado Fútbol Club, en juego pendiente de la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Herrera analizó lo que dejó este resultado como previo al clásico contra el DIM, del próximo domingo.

"Nos faltó la tenencia de la pelota, Envigado tuvo su mérito y desafortunadamente no se pudo ganar este partido. En el segundo tiempo arriesgué que tenía que ganar el partido y dejé un solo volante de marca. Envigado ganó rebotes, pero generamos opciones para ganar, aunque fue en desorden. Hay que valorar que Nacional también tuvo para ganar. Se atacó, en desorden, pero no lo que nosotros somos", remarcó Herrera.



En cuanto a la ausencia en la titularidad de Andrés Andrade, Hernán Darío Herrera comentó que "lo del ‘Rifle’ (Andrés Andrade) es por decisión técnica, creemos que puede ser la mejor alineación. Nelson Palacio y Sebastián Gómez lo hicieron bien. No porque ‘Rifle’ este mal".



Sobre las alternativas del equipo, para la defensa el ‘Arriero’ dijo que "tenemos a Angulo de central, lo hace muy bien. Vamos a mirar el clásico y vamos a mirar en qué condiciones estará el equipo. Estamos mirando opciones para subir un central. Esperamos darle confianza a uno o dos jugadores para el clásico".



Por su parte, Sebastián Gómez detalló que "hay que ser autocríticos, con nuestra calidad, no administramos la pelota. Teníamos que reaccionar desde el primer minuto. Debemos mejorar en la pelota quieta. Nacional es un equipo propositivo, va al frente. Tenemos que analizar para hacer equilibrio, nos preocupa más llegar al arco, anotar goles y someter al rival. Prefiero un equipo que vaya al frente, a que se meta atrás".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8