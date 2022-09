Nacional perdió la oportunidad de escalar posiciones: análisis

Atlético Nacional empató 1-1 con Envigado Fútbol Club, en juego pendiente por la séptima fecha en la Liga II-2022, mostrando un juego espeso, sin ideas y deberá mejorar mucho si quiere ganarle el clásico al Medellín. A continuación, cinco aspectos de esta nueva igualdad en el Atanasio.



Duque y su gol: El delantero suma 15 goles en este 2022 con la camiseta de Nacional y llegó a 100 sumando sus dos etapas con los verdolagas. La fiera sigue aportando ofensivamente en el equipo a pesar que no se encuentra en un buen nivel.



Cambios: Esta vez las variantes no dieron el resultado de otros partidos, Nacional no encontró esos detalles para marcar la diferencia en el resultado.



Juego aéreo: Ha sido uno de los detalles más flojos en el equipo verde. El gol de Envigado llegó por esa vía tras una pelota quieta. Sin zagueros centrales idóneos, la tarea es más compleja.



Jarlan Barrera: Fue irresponsable con su expulsión. No marcó diferencia cuando entró a la cancha y deja al equipo con una baja notable para el clásico.



Hinchada: Poco más de 19.000 espectadores asistieron en un horario complejo, en semana a un partido que a priori, no llamaba mucho la atención. Sigue el acompañamiento de los hinchas a pesar del irregular desempeño en este torneo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8