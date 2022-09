Nacional y Envigado dividieron puntos en el Atanasio: empate 1-1

Atlético Nacional empató 1-1 con Envigado Fútbol Club, en juego pendiente de la séptima fecha en la Liga BetPlay II-2022. Los verdolagas marcaron diferencia con el gol de Jefferson Duque, pero Francisco Báez en el complemento niveló el resultado. Los locales terminaron con 10 jugadores con la expulsión de Jarlan Barrera.



La primera media hora de juego carecieron las emociones en la cancha. Ambos equipos se repartieron el control de la pelota y no había una diferencia ofensiva. Fue hasta el minuto 36, que tras una mano de Daniel Londoño revisada por el VAR, el árbitro Bismarks Santiago no dudó en sancionar el penal.



Un par de minutos después, Jefferson Duque cambió el penal por gol, el 100 con la camiseta verdolaga en 230 partidos disputados con el conjunto antioqueño. La fiera es el tercer máximo goleador en la historia verde, por detrás de Víctor Hugo Aristizábal, que anotó 206 goles en 393 partidos y Jhon Jairo Trellez que convirtió 131 goles en 323 encuentros.



La etapa inicial terminó sin sobresaltos más alla del gol de Duque. Envigado no lograba salir de su campo, mientras que el local manejó los tiempos y controló la pelota hasta terminar los 48 minutos de juego.



En la etapa complementaria, Nacional hizo un cambio, ingresó Andrés Andrade en lugar de Yeison Guzmán. Mientras que Envigado no tuvo novedades. Al minuto de juego Daniel Mantilla tuvo el segundo gol, tras un enganche hacia adentro desde la banda izquierda, pero la pelota pasó desviada del arco naranja.



Al minuto 6, Envigado se acercó al área rival con un remate de Juan Manuel Zapata sobre el sector izquierdo, que pasó cerca del pórtico custodiado por Kevin Mier. Los naranjas insistian, pero no eran precisos en sus remates.



Al minuto 21, Envigado empató a través de Francisco Báez, el paraguayo aprovechó un tiro de esquina para levantarse entre los centrales sobre la mitad del área y con un potente cabezazo, vencer la resistencia de Kevin Mier.



Tras el gol, Nacional salió a buscar la ventaja en el marcador, al minuto 23, Dorlan Pabón luego de una jugada colectiva por poco vencía al golero Felipe Parra.



Al 30, en Nacional salieron Nelson Palacio y Jefferson Duque e ingresaron Jarlan Barrera y Jaider Asprilla. Al minuto 35, Andrés Andrade de media volea tuvo el segundo para Nacional, pero su remate se fue desviado.



Sobre el minuto 36, Envigado hizo su primer cambio, ingresó Daniel Arcila en lugar de Hanyer Mosquera. Al minuto 40 y luego de un par de aproximaciones, ingresó en Nacional Ruyery Blanco en lugar de Daniel Mantilla.



Emmanuel Olivera tuvo dos opciones claras de anotar, pero le faltó puntería. Mientras que en Envigado, hicieron doble sustitución, con el ingreso de Yilmar Celedón y Andrés Jiménez en lugar de Ever Valencia y Diego Moreno.



En tiempo de reposición, se fue expulsado Jarlan Barrera, luego que fuera amonestado, le contestó al juez central y el árbitro decidió sacarlo del partido, quedándose Nacional con 10 jugadores.



Envigado aprovechó el último minuto para hacer su última variante, ingresando Déiler Córdoba en lugar de Jesús Hernández.



Al final, Nacional y Envigado dividieron puntos en un partido con pocas emociones y que logró calentarse sobre la hora del encuentro.



En la próxima fecha, Atlético Nacional enfrentará al Deportivo Independiente Medellín en una nueva edición del clásico antioqueño. Mientras que Envigado Fútbol Club recibe a Águilas Doradas en el estadio Polideportivo Sur.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8