'De las cosas más difíciles no es entrenar, sino contratar': 'Bolillo'

Este martes, Deportivo Independiente Medellín arrancó su quinta semana de pretemporada de cara a la Liga y la Copa Colombia 2021. El técnico Hernán Darío Gómez sigue al frente de los trabajos del equipo y simultáneamente con la conformación de la plantilla donde han estudiado varios nombres para reforzar el ataque.

“Vamos cumpliendo la programación de la pretemporada, donde hemos tenido varias sesiones con fútbol, identificando las sociedades y cómo podremos armar la plantilla, definiendo quienes estarían en prioridad. Con tanto invierno, hemos tenido que recurrir a varias canchas sintéticas que molesta mucho la rodilla y tobillo a los jugadores, pero nos hemos tenido que adaptar”, señaló el estratega antioqueño en diálogo con el programa ‘Buenos días deporte’ de Múnera Eastman Radio.



En cuanto a los refuerzos, el ‘Bolillo’ expresó que “Sebastián Hernández es el único de los nuevos que está trabajando con nosotros, Miguel Camargo está con su Selección de Panamá, donde tuvo la oportunidad de marcar en el partido pasado. El resto es el mismo equipo con el que terminamos el semestre. Seguimos en conversaciones con varios jugadores para reforzar el ataque como (Esneyder) Mena del Pasto, (Diber) Cambindo del América y con Vladimir (Hernández), serían las tres posibilidades de llegar al Medellín”.



Además, “de las cosas más difíciles en el fútbol no es entrenar, informar, ni dirigir, sino contratar. También hemos hablado con (David) Lemos de Once Caldas, con (Jair) Catuy, un ‘9’ que tiene la Selección de Panamá muy importante, pero ha sido difícil porque se meten otras instituciones con más poder económico y se nos dificulta todo. También hemos hablado con (Juan Sebastián) Peñaloza, un hombre que está en España y la llegada no ha sido muy clara, hay tres muy adelantados, pero tampoco han llegado. La ilusión de la hinchada, los directivos, los técnicos y los compañeros se va apagando un poco”.



El técnico antioqueño aclaró el rumor que circulaba en colegas de Manizales sobre la posibilidad que el delantero Ménder García de Once Caldas llegaría al conjunto rojo. “Con Ménder García no hemos hablado, para delanteros tenemos a (Agustín) Vuletich y estamos hablando con Cambindo, en la parte de extremo derecho estamos hablando con Mena y tenemos a otros jugadores en el equipo y en la parte izquierda con Vladimir y también Peñaloza, pero hasta el momento no hemos conversado con nadie más, lo que no se descarte que otros jugadores puedan llegar”.



Repasando el balance del anterior semestre, Gómez indicó que “el equipo el año pasado terminó muy apurado y no tuvo tiempo de descanso, nosotros recibimos el plantel y solo tuvimos tiempo para ajustar en algunas cosas tácticas que nos costaba mantener el nivel en el segundo tiempo. Luego logramos mejorar en esa parte física, pero con la pandemia y la cantidad de contagios se nos cayó el equipo en el momento más importante y contra equipos de bajo rendimiento. Yo que soy el mayor, todavía tengo rezagos del covid y hubo muchos jugadores que tuvieron que jugar apenas pudieron cumplieron los 10 días de recuperación. Nos faltó fuerza y orden en esa parte definitiva”.



“Lo que estamos haciendo ahora es una muy buena pretemporada y para eso vamos a sumar a Diego Barragán, considero que, en este fútbol moderno, lo más importante es la condición física de los jugadores”, agregó el estratega quien confirmó la llegada en los próximos días del preparador físico para reforzar el trabajo de Mauricio Roldán, quien llegó con ‘Bolillo’ a comienzos de este año.



Finalmente, el técnico habló sobre la obligación que tiene el DIM para volver a clasificar en las fases finales de la Liga y dejó en claro que, si no llegan los refuerzos, será complicado lograr ese



objetivo. “Como antioqueño, quiero que los equipos antioqueños estén peleando finales. Medellín tiene la obligación de entrar a los ocho, como Argentina y Brasil de estar en los Mundiales. Todavía no tenemos una nómina superior a los equipos que están entre los ocho, esa es una parte que debemos analizar. Queremos tener una buena cantidad de jugadores, unos 16 o 17 jugadores de buena calidad y peleando el puesto”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8