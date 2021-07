Hermanos, pero rivales: jugadores que coincidieron en Nacional y DIM

La llegada de Felipe Aguilar al Atlético Nacional y Juan José Aguilar al Deportivo Independiente Medellín revivió ese recuento de hermanos quienes militaron simultáneamente en orillas opuestas.

En total, son seis parejas de jugadores y una de entrenador en la historia de los dos grandes del fútbol antioqueño. A continuación, repasaremos esta lista:



Rafael y Alfonso Serna: Estos antioqueños fueron los entrenadores de Nacional y el DIM respectivamente al comienzo del campeonato profesional colombiano en 1948, en el caso de Rafael estuvo desde julio hasta septiembre, mientras que Alfonso estuvo hasta 1949. En los verdes, lo reemplazó el argentino Fernando Paternóster, mientras que, en el DIM, su sucesor fue el también argentino José Cevasco.



Conrado y Jairo Arboleda: Conrado, más conocido como ‘Pimbora’ hizo parte del equipo campeón del DIM en 1957. Estuvo en Deportes Manizales, Deportivo Pereira y Bucaramanga. Sobre Jairo, (no confundir con ‘el maestro’), tuvo un discreto paso por Nacional en una época donde los verdes no se destacaban en el campeonato. Curiosamente, los hermanos compartían el mismo apodo, siendo más destacado el que jugó en el poderoso y coincidieron en 1956.



Esteban y Elkin Velásquez: Estos hermanos antioqueños coincidieron en la época de los 60’s, cuando Esteban jugó en Nacional, mientras que Elkin defendían los colores del poderoso. Esteban pintaba para ser la figura de Colombia en los Juegos Olímpicos de 1968, desgraciadamente una lesión le cortó su carrera que había iniciado en el Peñarol de su barrio Caicedo, antes de pasar a Fabricato y al Atlético Nacional; fue un puntero derecho de una habilidad y velocidad incomparables. Por su parte, Elkin fue figura del DIM y de Once Caldas, este jugador fue parte de la recordada ‘danza del sol’ del conjunto poderoso.



Gabriel Jaime ‘Barrabás’ y Hernán Darío Gómez: ‘Barrabás’ en el comienzo de su carrera y ‘Bolillo’ en la madurez, ambos jugadores coincidieron, Jaime en Nacional y Hernán Darío en el DIM en 1978. Como dato curioso, ambos jugadores integraron después en el conjunto verdolaga, donde luego fueron entrenadores.



Jimmy y Javier Arango: Jimmy y Javier Arango fueron dos futbolistas antioqueños que fueron famosos en cada uno de los equipos grandes del departamento. Mientras que Jimmy defendió la camiseta verde, Javier estuvo en el rojo y al igual que los Arboleda, ambos compartieron el apodo ‘Jimmy’, por más que fuera el nombre de su hermano. Promediando la década de los años 80’s, ambos jugadores estuvieron en aceras diferentes.



Felipe y Juan José: La familia Aguilar es nacionalista por excelencia, los hermanos Felipe y Juan José aprendieron a amar los colores verdes y blancos desde muy niños cuando arrancaron en la escuela de fútbol del club antioqueño. Felipe logró recorrer todo el camino y pese a un par de pasantías con Alianza Petrolera, logró consolidarse con los verdes, siendo una ficha importante para conseguir la Copa Libertadores 2016.



Juan José, un poco más joven que Felipe, vio su ejemplo y lo quiso seguir, incluso en la misma posición como defensa central. Llegó a las categorías inferiores de Nacional y al no tener oportunidad en el primer equipo, decidió irse a Brasil para mostrar su talento. En 2021 regresó al país y tras ganarse una oportunidad en el equipo de Hernán Darío Gómez, Juan José defenderá la camiseta del DIM y posiblemente puedan enfrentarse en el campeonato.



Citando las palabras de Aguilar a su llegada este semestre con Nacional, Felipe manifestó ese deseo familiar; "Es el sueño de mi hermano y el mío, de que nos podamos encontrar compitiendo en el fútbol profesional y Dios quiera que se dé la oportunidad, sería algo muy importante para nosotros dos".



*Datos gracias a Javier Danilo Correa, en twitter: @jdanilocorrea



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8