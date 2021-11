Una gloria del Cali sufrió derrame cerebral, en difícil condición

Henry ‘La Mosca’ Caicedo fue considerado uno de los mejores defensores de Suramérica en las décadas de los 70 y 80. De hecho, Carlos Salvador Bilardo, técnico ‘azucarero’ en el subtítulo de Copa Libertadores de 1978, quiso llevarlo al fútbol argentino.



El ex defensa central del Deportivo Cali y quien hizo parte de la plantilla subcampeona de Copa, pasa por un delicado estado de salud generado por un derrame cerebral que sufrió el pasado sábado y se encuentra internado en la Clínica Nuestra, a la espera de ingresar a una Unidad de Cuidados Intensivos.

Al parecer, el trámite con su EPS ha sido demasiado lento y solo este miércoles se hizo el trámite de pasarlo a una habitación, gracias a la mediación del médico traumatólogo Harold Losada, elegido recientemente como miembro del Comité Ejecutivo del Cali.



Su hermana, Margarita Caicedo, manifestó en Antena 2 Cali que “hace 8 días lo traje a la Clínica Nuestra porque él tiene Salud Total y las urgencias son acá. Estaba totalmente rígido, le hicieron un TAC y los médicos que estaban en turno me dijeron que no tenía derrame. El domingo tuve que volver a traerlo y otro médico revisó en el sistema y me respondió que sí tenía derrame, que lo iba a dejar hospitalizado y desde el domingo en la noche no me le habían dado habitación, ni siquiera me dejaban entrar para explicar la situación”.



“Su diagnóstico es de estado crítico y él necesita urgentemente una cama UCI, el martes le pusieron una sonda y no puede pasar nada, pero para su problema cerebral no le han dado ni una pastilla. Los directivos del Cali y el médico Portela hicieron presencia”.



Por su parte, el médico Harold Losada afirmó que “soy el Jefe de Ortopedia de la clínica y ya estamos consiguiendo cama UCI, allá lo operé, le hice reemplazo de rodilla y anduvo perfecto, pero lamentablemente es algo a nivel cerebral”.



Para quienes deseen colaborarle a Henry y a su familia, pueden comunicarse con doña Margarita al celular 3184383095.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces