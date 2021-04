Harold Rivera: ‘confío en el equipo y lo que nos ha traído acá’

Luego del duelo en el que Santa Fe perdió ante Junior por 3 a 1, el director técnico Harold Rivera se refirió a lo que fue el duelo, dando su balance al respecto.



“Nosotros tratamos de tener una idea clara, buscando opciones, evitando llegadas del rival. Desafortunadamente la virtud de Junior nos convirtió, son de efectividad y lo hemos charlado. Seguimos cometiendo el mismo error, lanzan pases desde los costados y nos están haciendo daño. Nos presionaron la salida en este duelo. Además no resolvemos en las llegadas que nosotros tenemos” agregó que dentro de lo planteado de parte y parte hubo variantes respeto al duelo de Libertadores.



Rivera recordó con su grupo lo que ocurrió el año pasado, en cuanto a remontar juegos y tener el resultado en contra “en el entre tiempo hablé con los jugadores, les recordé que es el uno a cero, dos y tres cero. Alcanzamos a hacer ese gol que nos tiene con opciones” añadió que el grupo y el cuerpo técnico en general no puede mostrar tranquilidad con lo mostrado en el Metropolitano.



“La seria está difícil, no es imposible. Conocemos lo que podemos hacer en Bogotá. Yo le dije a los muchachos que este duelo duraba 180 minutos. En lo ofensivo y defensivo no tuvimos claridad. Ese gol que marcamos nos da más vida. Confío en el equipo y lo que nos ha traído acá. Hay que tener en cuenta el duelo que tenemos ante Fluminense. La idea es ganar en Copa y esperar el juego de vuelta” refiriéndose a la serie que arrancó en Barranquilla y terminará en Bogotá la próxima semana.



Mencionó también los puntos de mejora para la vuelta en El Campín “hay que mejorar la finalización, con el hombre de más no tuvimos mayor claridad para poder anotar. Defensivamente tenemos que mejorar, no podemos recibir estos goles en estas instancias. Estamos vivos porque dependemos de nosotros. Hay que hacer un partido redondo contra Junior”.



Para concluir, el estratega se refirió a lo que será el duelo ante Fluminenese en Copa, para poder sumar de a tres puntos, teniendo en cuenta que el conjunto brasileño rotó su nómina.