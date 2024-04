Fortaleza dejó blanco al Once Caldas y sueña con clasificar en Liga

Fortaleza recibió en el estadio de Techo a Once Caldas, quien llegaba con motivación a territorio bogotano, pues iban con el objetivo de sellar su clasificación, pero los 'Ámix' fueron fuertes y terminaron ganando 2-0 en esta fecha 16 de Liga BetPlay 2024-I, resultado que los deja con posibilidades de clasificar.

El primer tiempo fue bastante parejo y los bogotanos le hicieron al vida imposible al blanco blanco, quienes no lograron descifrar el sistema defensivo, aunque por momentos lograban sacudirse con uno que otro remate, pero no fueron efectivos ni su goleador Dayro Moreno estuvo fino.



Con el marcador a ceros, el partido no era claro para Once Caldas y se palpitaba un golpe de los locales. El gol no tardó en llegar y a recién iniciaba el complemento, . Jesús Arrieta logró rematar de cabeza desde muy cerca del arco, logrando poner el 1-0 en Techo.

Eso fue una gran sorpresa para los de Manizales, quienes terminaron anulados y no hubo llegadas de peligro, mientras que Fortaleza aprovechó su gol para mantener un dominio importante.

Fue así como en el minuto 69 llegó el segundo para Fortaleza. Adrián Parra remató con la derecha y aprovechó una buena asistencia de su compañero Sebastián Navarro. 2-0 y el partido a esa altura del partido se empezaba a liquidar.



Once Caldas nunca se encontró y el técnico local Sebastián Oliveros empezó a hacer sustituciones para mantener el resultado a su favor, táctica que le sirvió, pues la visita nunca volvió a acercarse con peligro, así que fue un partido tranquilo para los 'Amix'.



El partidos se convirtió en trámite para Fortaleza y al final, el juego terminó a favor de los locales que se aferran a la clasificación a cuadrangulares al llegar a 22 puntos, logrando quedar en la novena posición. Por el lado del Once Caldas, les falta un punto para sellar su paso a las finales.