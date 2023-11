Tolima le dio un repaso a Junior: buen presagio en cuadrangulares

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla tuvieron una fase de todos contra todos gloriosa al tener un repunte importante en Liga BetPlay 2023-II y el camino los cruzó en el primer partido del cuadrangular A, donde ambos querían comenzar con pie derecho su camino a la final.

Pese a la alta expectativa alta que había antes del compromiso, el que empezó pegando duro en el campo del Manuel Murillo Toro fue el local Deportes Tolima, quien tuvo mejor juego en el primer tiempo y eso le permitió abrir el marcador.



Sobre el minuto 37 apareció el goleador Diego Herazo, quien envió al fondo el balón al conseguir un remate con la derecha desde el centro del área, dejando sin opción al arquero Jefferson Martínez.



Junior no encontró su mejor versión y para terminar con su confusión, sufrió la expulsión de Homer Martínez, quien en una jugada bastante discutida vio la roja. Además, el VAR ratificó un aparente golpe a un jugador del Tolima.



Para el segundo tiempo, el cuadro dirigido por Arturo Reyes tenía la misión de recomponer el partido y llegar al empate, pero la verdad, no encontró respuestas positivas y antes terminó sufriendo un segundo gol.



De entrada, en el minuto 54, Kevin Pérez remató con potencia y a quemarropa la puso a un costado del arquero Martínez, que nuevamente vio cómo cayó su arco. 2-0 y la confianza aumentó en el Tolima, mientras que Junior no encontró el rumbo correcto.



Junior no supo reaccionar y pese a los cambios, nunca se le vio funcionamiento, mientras que el Tolima se hizo fuerte con el resultado a su favor, logrando amenazar en varias ocasiones e incluso, llegó al tercer gol.



En el minuto 81 Cristian Trujillo logró marcar el 3-0 con un remate y liquidó el partido en el Manuel Murillo Toro, aunque sobre el minuto 90+4 Junior empató a través de un penalti que los dejó al menos con esa honra.