Medellín no pudo ser líder de Liga: Águilas le dañó la fiesta

Águilas Doradas recibió la visita a Independiente Medellín en el cierre de la fecha 7 de Liga BetPlay 2023-II y el conjunto poderoso llegaba en buen nivel al estadio Alberto Grisales de Rionegro.





Los dirigidos por el técnico uruguayo Alfredo Arias no desentonó en su visita a Rionegro y pese a ir ganando la mayor parte del juego, no lograron imponerse por la mínima diferencia debido a que los locales empataron en los últimos minutos.



El partido comenzó bastante intenso y movido, donde Medellín fue el primero en marcar el gol, lográndolo hacer desde el minuto 14 con Anderson Plata, quien remató de manera solitaria tras una jugada que inició desde un tiro de esquina y donde hubo un plus en los movimientos de los jugadores para que desubicar a la defensa de Águilas Doradas.



Después del gol, el partido se le vino abajo a Águilas luego de que Jean Carlos Pestaña recibiera una tarjeta roja sobre la media hora de juego y eso hizo que el partido se le complicara a los de César Farías.



Cuando se esperaba un gran dominio de Medellín tras esa expulsión, el poderoso sufrió también una expulsión y fue la de su goleador Luciano Pons, quien se vio bastante sorprendido por la decisión del juez.



Pese a ello, Medellín soportó el primer tiempo con esa mínima diferencia y en el complemento el poderoso supo aguantar su resultado, mientras que Águilas no veía por dónde iba a anotar el empate.



Sin embargo, en el minuto 90 apareció sorpresivamente un fuerte remate de Danovis Banguero, quien fue el encargado de anotar el 1-1 final en Rionegro.



Tras este resultado, Medellín no logró quitarle el liderato a Atlético Nacional, pero quedó con 14 puntos y es segundo, mientras que Águilas suma 12 unidades.