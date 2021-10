Gutiérrez confía en la jerarquía del DIM para lograr la clasificación

Deportivo Independiente Medellín se enfoca en este tramo final de la fase todos contra todos, donde hace cuentas en ganar cuatro de los próximos seis partidos que tiene en el calendario, para romper esa mala racha de cuatro torneos consecutivos sin estar en una fase semifinal de la Liga colombiana. Germán Gutiérrez es optimista tras la buena presentación del equipo en el clásico antioqueño contra Nacional, el ex Junior cree que, con jerarquía, podrán conseguir este objetivo del semestre y en cuadrangulares, pelear por el título.

“El clásico deja sensaciones muy positivas, logramos sobreponernos contra un gran sometimiento del rival. Pero tuvimos la capacidad de sobreponernos ante la adversidad, mostramos un mejor juego y aunque empatamos, vamos mejorando y es positivo el resultado. La lluvia influyó en el juego, pero fuimos propositivos, nos acomodamos en la cancha, tomamos confianza y ahora nos queda trabajar para conseguir los próximos objetivos”, detalló.



Además, “el técnico (Julio Comesaña) habló en el entretiempo de algo esperado en el partido. Para el segundo tiempo, logramos abroquelarnos un poco más, recuperar la pelota para emplear el contraataque”.



Pensando en los próximos juegos de Liga, Gutiérrez declaró que “lo que viene en adelante son finales, debemos sacar jerarquía para conseguir la clasificación. De los seis partidos que nos quedan, debemos sacar cuatro triunfos, si queremos sumar puntos para clasificarnos, desde este sábado debemos demostrar nuestra fuerza”.



En cuanto al próximo rival, Germán comentó que “Tolima es un equipo aguerrido, que te presiona alto. Nosotros debemos ser inteligentes, buscando sus puntos débiles y marcando una diferencia que nos lleve al triunfo”.



Finalmente, el lateral expresó que “en lo personal, me he sentido bien. Poco a poco me vengo afianzando, con mucha confianza y siempre esperando brindar mi experiencia. Hace mucho que el equipo no está en cuadrangulares, ojalá este semestre podamos lograr ese objetivo y que en fin de año podamos celebrar otro título”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8