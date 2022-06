Así vive la final un ‘pijao’ entre las montañas antioqueñas

Su tienda es el rincón más ‘pijao’ que hay en Sonsón, municipio del oriente antioqueño que es su hogar desde hace más de 40 años, oriundo de Natagaima, Germán Bonilla es una de las personas más queridas en el pueblo. Su servicio en su tienda es impecable, tiene un televisor donde pone los partidos del fútbol colombiano y acoge de la mejor manera a los hinchas de Nacional, que en su mayoría van a ver los juegos.

Este miércoles, su cuerpo estará en Sonsón, pero su corazón y su mente en el estadio Atanasio Girardot, para vivir la Gran Final de la Liga I-2022 entre su querido Deportes Tolima contra el conjunto verdolaga. Con Germán hablamos y esto nos contó en exclusiva para FUTBOLRED.

¿Cómo se siente para esta final?

G: Estoy muy contento, es una final esperada por el momento que viven los dos equipos. Lo vivo muy especial, mis amigos se han manejado muy bien, hablamos sobre cómo va a ser el partido. Ellos la vez pasada (2018) me felicitaron, me felicitaron también el año pasado que ganamos la tercera estrella. Yo también les deseo éxitos, todos estamos en buena convivencia. Nacional y Tolima son los mejores, tienen la mejor nómina y por eso están en la final.

¿Dónde estaba hace cuatro años y ha venido recientemente al Atanasio?

G: Esa final la viví acá en Sonsón, estaba trabajando. Al estadio he ido unas dos o tres veces, me gusta ver los partidos acá en el negocio y una que otra vez me tomo uno que otro ‘aguardientico’, (risas).

¿Por qué vino a dar a Sonsón?

G: Yo soy de un pueblo que se llama Natagaima, Tolima. Hace 40 años me vine para acá, con mi familia. No importa la distancia, siempre apoyo al vinotinto. Antes me tocaba escuchar por radio los partidos, ahora los puedo ver en la televisión. Estoy muy orgulloso de ser tolimense y sentir estos colores.

¿Cuál es el mejor equipo que ha visto del Tolima?

G: El equipo que fue campeón en Medellín tenía una gran nómina, como el que ganó al Cali en 2003, pero para mí, el equipo de este año es el mejor que he visto. Estamos peleando en todos los frentes, en cabeza del senador Gabriel Camargo, que, aunque está mal de salud, este equipo ha hecho las cosas muy bien.

¿Qué le pasa al Tolima que es tan buen visitante, pero tan mal local?

G: No lo sé, a mí me hubiese gustado que el Tolima terminara la serie de la final en Medellín, ahora terminamos en Ibagué y es dolor de cabeza. No sé qué pasará cuando juega de local, es algo que me preocupa, nos cuesta mucho para ganar. En el último partido con Envigado a penas pudimos ganar por 1-0, creí que era más largo, pero bueno, al final clasificamos.

¿Qué mensaje le daría a la afición para esta final?

G: A todos los hinchas, que vivan esta serie con tolerancia, hay que comportarnos bien, sin problemas, sin peleas, hay que vivir el fútbol en paz. Esto es un juego y solo habrá un ganador. Ojalá sea el Tolima, pero si es Nacional, quedará en felicitarlos también.

Para finalizar, ¿cómo se ve en esa llave contra Flamengo en la Libertadores?

G: Es algo espectacular, el departamento del Tolima va a tener las fiestas de San Juan, viene la final y la serie de la Copa Libertadores. Tenemos con qué jugarle mano a mano a Flamengo, vamos a darlo todo y ojalá que podamos llegar más lejos en esta Copa Libertadores.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8