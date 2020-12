Madrugándole al 2021: equipos en pretemporada previo al fin de año

Los campeonatos de 2021 no dan espera y varios equipos decidieron madrugarle a la preparación. No quieren dar ventaja y por eso aprovechan los últimos días de diciembre para acelerar la parte física. La mayoría solo tendrán descanso el 31 de diciembre y el 1 de enero, y retomarán actividades el 2 de enero.

Independiente Medellín



El poderoso que ha vinculado Matías Mier, Jean Pineda, Juan Guillermo Arboleda, Germán Gutiérrez, James Sánchez, David Loaiza, Agustín Vuletich y Víctor Moreno, tuvo descanso por motivo de navidad pero retomó trabajos el sábado en Llanogrande, a excepción de Moreno (propiedad del club), los refuerzos se sumarán hasta el 2 de enero.



El equipo que recibió Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez con Andrés Cadavid y Javier Reina como referentes, viene enfatizando trabajos en la parte física y haciendo espacio reducido. La intensidad es máxima. Descansarán 31 de diciembre y 1 de enero.



Atlético Junior



El elenco barranquillero que ratificó como entrenador a Luis Amaranto Perea retomó actividades este domingo, con pruebas PCR. Trabajarán hasta el 30 de diciembre, a la espera de concretar los refuerzos que se sumarán la primera semana de enero. Por lo pronto la única cara nueva es la de Jhon Pajoy.

✅🙌🏼¡Día de exámenes médicos! pic.twitter.com/tMEqcqrUfy — Club Junior FC (@JuniorClubSA) December 28, 2020

Atlético Nacional



El 15 de diciembre con evaluaciones médicas y valoraciones físicas, los verdolagas iniciaron formalmente su pretemporada estrenando técnico: Alexandre Guimaraes. Varias caras nuevas: Jonathan Marulanda, Nicolás Hernández, Hayen Palacios, Neyder Moreno, Kevin Mier y Danovis Banguero, además de Tomás Ángel, que llegó de la cantera. Trabajos a una o dos jornadas, enfocados mejorar la parte física.



Deportes Tolima



Desde el 10 de diciembre arrancó la pretemporada de los pijaos, que mantienen su base para 2021, a excepción de Danovis Banguero. El equipo de Hernán Torres ha tenido intensas jornadas, incluso a doble jornada, con trabajos físicos y de fortalecimiento. También tendrá un par de días de descanso por año nuevo.



Once Caldas



Aunque el club no lo ha hecho oficial en redes sociales, en Manizales aseguran que después de la eliminación en la Liguilla y tras unos días de descanso, los albos regresaron este fin de semana a trabajos. Al parecer trabajarían unos días bajo la dirección de Huberth Boderth y regresan el 3 de enero para continuar la preparación. De momento no se conocen refuerzos pero sí el interés en fichar un par de jugadores del Cortuluá.



Jaguares



Este domingo también inició su preparación el equipo cordobés, con exámenes médicos y las pruebas PCR para Covid-19. Trabajará hasta final de año y retomará el 2 de enero. Todavía no se anuncian refuerzos pero sí la salida de seis jugadores.



Cabe recordar que Millonarios y Deportivo Cali no se han detenido, pues este martes 29 de diciembre jugarán el duelo, entre el ganador de la Liguilla y el octavo de la reclasificación, por el último cupo a Copa Sudamericana 2021. Después del partido tendrán descanso y regresarán a pretemporada la primera semana de enero.