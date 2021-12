‘Muy contento con lo que hice’: Macnelly anunció su retiro del fútbol

Y fue el 8 de noviembre de 2020 cuando el estadio Romelio Martínez de Barranquilla vio la última función del ‘mago’ Macnelly Torres en un partido oficial. Un juego de la fecha 18 de la Liga 2020 en el que poco o nada se jugaba, fue el último partido para un multicampeón, quien curiosamente cerró su ciclo deportivo enfrentando al equipo que lo lanzó al profesionalismo en 2002 como Junior.

Con la incertidumbre de un secreto a voces, Macnelly estuvo durante todo el 2021 en la duda si era todavía jugador de fútbol o su transición de volante creativo a panelista y empresario había finalizado. Pues en el Romelio, aquella cancha emblemática de la ‘arenosa’ en un partido amistoso de cachacos contra costeños organizado por Martín Arzuaga, el ‘10’ tomó la responsabilidad y anunció su retiro del fútbol profesional públicamente.



“Finalmente, tomé la decisión de no seguir activo en el fútbol y seguir con mi vida normal. Estoy muy orgulloso por la carrera que hice, con muchos logros, títulos, Selección Colombia. Estuve por fuera del país, así que cumplí lo que yo quería y me quedo muy contento con lo que hice”, comentó el Mago en declaraciones al portal ‘Nuestros deportes’, quienes las publicaron en la noche de este martes 21 de diciembre en sus redes sociales.



Con 16 títulos profesionales, 10 de los cuales conquistó en Atlético Nacional, con Macnelly se nos va uno de los últimos volantes creativos clásicos, de buen pie, con precisión, talento, jerarquía y buena pegada. De aquel 2002 cuando arrancó con Junior, pasando por el memorable Cúcuta Deportivo que brilló en el continente, luego se fue a Chile para imponerse en el exigente Colo Colo, luego pegó la vuelta a Colombia para conquistar corazones y llenar retinas con fútbol en Atlético Nacional, de allí partió para San Luis de México con más sombras que luces.



En 2013 cumplió su segundo ciclo con Nacional, a su vez que era clave para la Selección Colombia en su camino a Brasil 2014. El sueño árabe lo desveló y se fue a Al Shabab donde no logró destacarse. Llegó en 2015 a Junior para una segunda etapa muy breve. En el segundo semestre de ese año se fue para Atlético Nacional, para confirmar que hay mejores terceras partes, ganó en Colombia y se llenó de gloria continental en 2016. Para 2018 quiso cambiar de aire y bailar salsa en el Deportivo Cali, volvió al exterior, esta vez en Paraguay para jugar con Libertad y en 2020 regresó a Colombia para vestirse de ‘aurinegro’ con la camiseta de Alianza Petrolera. En total, disputó 483 partidos oficiales en clubes y 31 juegos con la Selección Colombia sub 20 y de mayores. Marcó 74 goles y realizó 84 asistencias.



Sobre el título que más valora a lo largo de sus años de carrera, Macnelly indicó que “la (Copa) Libertadores fue el logro más importante en mi carrera, sabemos que solo hay dos equipos que la ganaron acá en Colombia; Once Caldas y Nacional dos veces, así que para mí fue muy importante haber conseguido ese título”.



Finalmente, en ese minuto de video, donde apagó esperanzas de un ‘último baile’ con la ‘10’ verdolaga, contestó si le faltó más tiempo para jugar con Junior. A lo que ‘Mac’ aceptó, pero detalló que “en el 2004 gané un título con Junior, de pronto me pudo faltar más tiempo en el 2015 que volví a Junior, pero se dio la situación así y todo pasa por bien, creo que regresé a Nacional y termino ganando más títulos y la Copa Libertadores”.

