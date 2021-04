Alberto Gamero se sinceró: así se refirió al caso Fredy Guarín

Este jueves, la noticia del escándalo de violencia intrafamiliar que involucra Fredy Guarín causó revuelo en todo Colombia y más en Millonarios. En un video que circula en redes sociales, se ve al volante, exInter de Milan, en un acto de agresión física hacia algunos de sus familiares, quienes fueron los que alertaron a la Policía de lo que estaba ocurriendo.

Tras lo acontecido, Alberto Gamero, DT de Millonarios, habló con el VBar de Caracol Radio y se refirió al tema que involucra directamente al exjugador de la Selección Colombia, manifestando todo su apoyo a Guarín, a quien describe como un gran ser humano y muy buen profesional.



"Eso me cogió a mí por sorpresa, porque en el tiempo que estuvo Guarín aquí, nunca nos demostró lo que está pasando. Aprovecho para decirle a Guarín que este cuerpo técnico, estos jugadores y estos directivos, estamos con él".



"No reprochando el acto porque nadie reprocha un acto, pero sí estamos con el ser humano que nosotros conocemos, esos actos que hoy estamos viendo por Guarín, nosotros no lo conocemos. Nosotros conocemos a Fredy Guarín ser humano, persona que llegó a Millonarios con una gran ilusión, con una gran expectativa. A ese Guarín le estamos manifestando que tiene todo el apoyo y ojalá que pueda salir de este momento duro."



Asimismo, Gamero reveló lo último que habló con Guarín, pues esta semana se conoció que el mediocampista no ha asistido a los entrenamientos con el club por 'motivos personales'.



"Lo último que hablé con Guarín, fue cuando jugó el último partido en Rionegro, pensábamos que después de jugar 70 minutos le iba a ser muy complicado jugar a los dos-tres días contra Bucaramanga. Queríamos que se pusiera en esos cuatro o cinco días mucho mejor, para trabajar más la parte física porque lo queríamos meter en la parte técnico-táctica. Hablamos eso con él y el día domingo hizo un entreno espectacular".



"Al día siguiente se ausenta, llama y manifiesta que tiene un problema personal que no puede ir y bueno nosotros lo comprendimos y lo entendimos. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no ha regresado", dijo.



"Nosotros estamos sorprendidos por lo que hemos visto, porque encontramos a un Guarín que era el primero que llegaba (a los entrenamientos) junto con Christian Vargas y era el último que se iba, llegaba a jugar al tenis-fútbol, a hablar con los juveniles, uno lo veía en un entorno feliz, contento, que no es fácil que después de hacer un esfuerzo tan grande, de bajar casi 14 kilos, vaya a pasar esto hoy. Eso solo lo hace una persona que está dedicada y que quiere jugar. Tristeza, pero ojalá Dios lo ilumine y le pueda dar ese camino a ese gran ser humano y pueda terminar su carrera deportiva lo mejor posible", finalizó