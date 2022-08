Francisco Meza y su salida de Santa Fe: ‘un tema que se malinterpretó’

Francisco Meza regresó a Colombia, con la expectativa de cumplir un buen papel con Santa Fe. Las lesiones no le permitieron rendir al máximo en México, por lo que un retorno no se vio con malos ojos. Sin embargo, los seis meses con los leones, no fueron los mejores.

Su partida de Santa Fe, quedó para la interpretación de las personas. Se hablaba de unos inconvenientes internos, por lo que habría buscado terminar su contrato con los leones. Ahora, en Bucaramanga, el barranquillero habló de lo ocurrido.



Meza habló con El Vbar de Caracol Radio, contando cómo se dio su partida del león “No, creo que se ha dicho. Ya lo había hablado. Fue un tema que se malinterpretó, las cosas quedaron así. Yo hablé con el presidente, pasé mi carta de renuncia, quedamos bien. Ahora estoy en Bucaramanga. Estoy contento y deseándole lo mejor a Santa fe, por todas las cosas que viví allá. Estoy en una nueva etapa, trabajando y hacer las cosas de la mejor manera”.



Complementó con lo que ha encontrado en el Bucaramanga, en esta nueva etapa “Hay jugadores de experiencia, jóvenes, no tan jóvenes. Hay una buena combinación, en un equipo se necesita eso. Desde el arquero, tenemos al goleador del torneo, a uno de los mejores asistidores. Entonces los que han llegado se han acoplado de la mejor forma. El profe nos da la confianza y uno trata de ganársela con trabajo”.



“Un equipo que dará de que hablar, que será protagonista, trataremos de jugar de la misma forma en todas las plazas” agregó.



Francisco Meza disputó un total de 11 partidos de Liga, en el primer semestre con Santa Fe.